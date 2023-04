Gamme SL 23 : solution de façade en verre encastré

La conception de façades en verre intégrées avec de nombreuses possibilités d'ouverture et de fermeture représente souvent un défi pour les hauteurs élevées.



Les exigences statiques accrues, l'aspect visuel et le besoin d'isolation acoustique et de protection contre le vent et les intempéries peuvent rarement être réunis dans un seul système. Le système coulissant SL 23 répond à ces exigences.



En tant que système tout-verre transparent, il dispose des caractéristiques techniques nécessaires, par exemple la protection anti-relevage et anti-basculement, afin qu'il puisse être utilisé comme vitrage pour façade modulables même en cas de hauteurs élevées.