SDL AKZENT PLUS : véranda aluminium avec isolation thermique

Une élégance lumineuse avec une isolation thermique optimale : le système de toiture SDL Akzent plus pour véranda allie parfaitement ces deux caractéristiques. Les chevrons particulièrement filigranes confèrent au toit une apparence tout en finesse et garantissent une grande luminosité dans la véranda. La statique extérieure crée une surface de toit plane à l'intérieur de la véranda et apporte ainsi une agréable légèreté.



Grâce à la technique bien maîtrisée, il est possible de réaliser des toitures grand format sans que cela ne pose problème. Le système de toiture entièrement isolé permet une inclinaison de toit de 5° à 45°. Des ventilateurs de toit à commande automatique peuvent être utilisés pour la ventilation et l'aération.



Une véranda est la solution parfaite pour vous offrir un espace de vie supplémentaire. Ce nouvel espace vous donnera une occasion unique d'observer au plus près le changement des saisons tout en restant à l'abri du vent et des intempéries. De plus, ce système dispose d'une large gamme d'options pour presque toutes les applications grâce une isolation thermique optimale et des solutions sur mesure pour réaliser l'ensemble de vos rêves. Qu’il s’agisse d’une maison à colombages ou d’une maison d’architecte, les produits Solarlux offrent la solution parfaite pour chaque situation. Transformez votre intérieur en extérieur grâce à une véranda Solarlux.