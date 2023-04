Gamme SL 25 : système coulissant pivotant transparents

Profiter du balcon ou de la terrasse par tout temps : les systèmes coulissants pivotants transparents SL 25 et SL 25 XXL garantissent une protection optimale contre le vent et les intempéries ainsi qu'une meilleure protection acoustique. Ce système tout-verre sans cadre permet de profiter du balcon en plein air en été en ouvrant entièrement les éléments vitrés. Lorsqu'il fait mauvais, il suffit de fermer les éléments en verre afin de pouvoir profiter tout de même du balcon. Ce système est facile d'utilisation et d'entretien.



Le système coulissant pivotant tout-verre SL 25 XXL peut être utilisé pour les hauteurs particulièrement élevées. Ce vitrage non isolé est un développement du système SL 25 et peut également supporter des vantaux de jusqu'à 65 kg et du verre de sécurité trempé d'une épaisseur de jusqu'à 15 mm, ce qui est idéal pour les situations exposées avec d'importantes exigences statiques.



Le système SL 25R est identique au SL 25 en plus d’avoir des profilés en aluminium qui apporte design et une isolation supplémentaire.