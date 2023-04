SDL ATRIUM PLUS : toit de terrasse aluminium sans isolation thermique

Le toit de terrasse Solarlux SDL Atrium plus transforme votre terrasse en un lieu de calme et de détente. Grâce à sa portée de jusqu'à 5,72 m et sa profondeur de toit de jusqu'à 6,37 m, il permet une transparence parfaite et de réaliser des formes spéciales complexes. Une aération permanente du toit garantit un air ambiant agréable.



En outre, l'Atrium plus séduit par un taux de préfabrication élevé et par de courts temps de montage. Complété par le système coulissant SL 20e vertical, un vitrage fixe ou le système coulissant pivotant SL 25 éprouvé, le toit de terrasse se transforme en une verrière à la protection optimale. Le vaste choix d'accessoires tels que le chauffage radiant design, les différents types de stores et le projecteur LED réglable économe en énergie fait de SDL Atrium une solution polyvalente capable de répondre à toutes les exigences.

Notre large gamme de designs, matériaux, couleurs et équipement permettent aux toits de terrasse de Solarlux de s’intégrer parfaitement dans l’architecture existante. De plus, le toit de terrasse protège parfaitement de la pluie.