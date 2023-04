SDL ALERIO : toit de terrasse aluminium sans isolation thermique

Le toit de terrasse SDL Alerio est la dernière nouveauté de Solarlux. Il s'adapte parfaitement à tous les styles d'architecture et ses éléments statiques intérieurs lui confèrent une apparence particulièrement frappante.



Ses profilés, spécialement conçus pour cette application, peuvent être utilisés pour construire des ouvrages d'une incroyable délicatesse. Le toit peut être conçu comme un toit à une seule pente avec une inclinaison comprise entre 5° et 20°.



Le SDL Alerio peut être adapté en fonction de vos besoins en termes de taille et de dynamique structurelle, tout en conservant un aspect incroyablement élancé et délicat. Comme tous les systèmes de toiture de Solarlux, il peut être combiné avec une large gamme d'éléments verticaux transparents pour créer une verrière qui offre une protection contre les intempéries.