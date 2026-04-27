Sous-couches DIN’Acoustique parquet et stratifié confort phonique

La gamme de sous-couches DIN’ACOUSTIQUE a été spécialement développée pour optimiser les performances des sols stratifiés et parquets posés en application flottante.

Le choix d’une sous-couche adaptée est une étape essentielle pour garantir le confort, la durabilité et le bon fonctionnement de votre revêtement de sol. Les caractéristiques de l’espace, son niveau de fréquentation et la présence éventuelle d’un chauffage au sol sont des critères déterminants pour sélectionner la solution la plus appropriée. Dans les zones très sollicitées, telles que les salons, couloirs ou entrées, une sous-couche acoustique performante contribue significativement à la réduction des bruits et à l’amélioration du confort de vie. En présence d’un chauffage au sol, une sous-couche compatible permet d’optimiser la diffusion de la chaleur et de réaliser des économies d’énergie.

DINAC propose une gamme complète de sous-couches de haute performance, conçues pour répondre aux exigences des chantiers résidentiels et garantir des résultats durables. La gamme DIN’ACOUSTIQUE se compose de trois solutions complémentaires, chacune répondant à des besoins spécifiques.

La sous-couche DIN’Acoustique ECO privilégie l’efficacité au meilleur rapport qualité-prix. D’une épaisseur de 2 mm et d’une densité de 23 kg/m³, elle améliore le confort acoustique des sols stratifiés et parquets flottants.

La sous-couche DIN’Acoustique PARE-VAPEUR intègre un film barrière assurant une protection renforcée contre l’humidité ascendante, avec une épaisseur de 2 mm et une densité de 35 kg/m³.

La sous-couche DIN’Acoustique THERMO-SLIM concentre le meilleur des performances acoustiques et thermiques grâce à son épaisseur ultra-fine de 1 mm, sa densité élevée de 300 kg/m³, son film pare-vapeur intégré et ses perforations thermiques au revers, la rendant compatible avec les sols stratifiés, parquets et LVT rigides.

Indispensable à la pose des parquets et stratifiés, la sous-couche résiliente limite efficacement la transmission des bruits d’impact et des résonances, responsables d’inconfort et de nuisances sonores. Au-delà de l’aspect acoustique, les sous-couches DIN’ACOUSTIQUE assurent une surface plane, facilitent la pose, améliorent le confort de marche, renforcent l’isolation thermique et protègent durablement le sol contre l’humidité. Elles permettent également de compenser les légères irrégularités du support et s’inscrivent dans le respect des exigences du DTU 51.11 régissant la pose flottante des revêtements bois et stratifiés.

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