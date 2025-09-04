ConnexionS'abonner
Station mélange + application «MIX PERFORMER»

ROMUS
La Station Mélange + Application “Mix Performer” est un outil innovant conçu, à la fois pour mélanger et appliquer le ragréage de manière efficace et confortable.

Grâce à son utilisation debout, elle élimine le besoin de s’agenouiller, offrant ainsi un meilleur confort pour les utilisateurs. Livré sans Mélangeur.

2 types d’utilisations:

  • Avec 2 stations et 1 seule personne: 400 m² en 4 heures soit 100 m²/h
  • Avec 1 station et 1 seule personne: Pour chantiers à partir de 50 m² / Genoux et dos préservés.

LA RÉVOLUTION !

  • 1 seul appareil pour mélanger et appliquer le ragréage
  • Utilisation par 1 seule personne
  • Moins de fatigue
  • Genoux préservés
  • Meilleure productivité

Labels et certifications (détail) :

  • Breveté

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Contenance : 75L
Dimension : L x l x H: 75 x 45 x 48 cm
Poids : 18 kg

Familles d'ouvrage

  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire

