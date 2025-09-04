La Station Mélange + Application “Mix Performer” est un outil innovant conçu, à la fois pour mélanger et appliquer le ragréage de manière efficace et confortable.

Grâce à son utilisation debout, elle élimine le besoin de s’agenouiller, offrant ainsi un meilleur confort pour les utilisateurs. Livré sans Mélangeur.

2 types d’utilisations:

Avec 2 stations et 1 seule personne: 400 m² en 4 heures soit 100 m²/h

Avec 1 station et 1 seule personne: Pour chantiers à partir de 50 m² / Genoux et dos préservés.

LA RÉVOLUTION !

1 seul appareil pour mélanger et appliquer le ragréage

Utilisation par 1 seule personne

Moins de fatigue

Genoux préservés

Meilleure productivité

Labels et certifications (détail) :