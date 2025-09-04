Station mélange + application «MIX PERFORMER»
La Station Mélange + Application “Mix Performer” est un outil innovant conçu, à la fois pour mélanger et appliquer le ragréage de manière efficace et confortable.
Grâce à son utilisation debout, elle élimine le besoin de s’agenouiller, offrant ainsi un meilleur confort pour les utilisateurs. Livré sans Mélangeur.
2 types d’utilisations:
- Avec 2 stations et 1 seule personne: 400 m² en 4 heures soit 100 m²/h
- Avec 1 station et 1 seule personne: Pour chantiers à partir de 50 m² / Genoux et dos préservés.
LA RÉVOLUTION !
- 1 seul appareil pour mélanger et appliquer le ragréage
- Utilisation par 1 seule personne
- Moins de fatigue
- Genoux préservés
- Meilleure productivité
Labels et certifications (détail) :
- Breveté
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Contenance : 75L
Dimension : L x l x H: 75 x 45 x 48 cm
Poids : 18 kg
Familles d'ouvrage
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Fichiers à télécharger
