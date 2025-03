Stratifiés EGGER : esthétisme, robustesse et adaptabilité pour tous vos projets d'agencement intérieur

Les stratifiés EGGER allient design moderne et performance. Parfaits pour les surfaces horizontales et verticales, ces stratifiés sont adaptés à des matériaux variés tels que les panneaux de particules, MDF et contreplaqués. Disponibles en différentes finitions et formats, ils sont idéaux pour des projets d'aménagement intérieur nécessitant une haute résistance et un visuel soigné.

Les avantages d es stratifiés EGGER :

Résistance élevée à l'usure et aux rayures

Large choix de décors et de finitions

Adapté pour des applications sur surfaces horizontales et verticales

Facilité d’installation grâce à leur capacité à être formés à chaud ou à froid

Labels et certifications (détail) :