Panneaux de particules laqués mat PerfectSense

Panneaux de particules laqués PerfectSense Matt E1E05 TSCA P2.

Surface laquée texturée, mate et veloutée.

Propriété anti-traces de doigts.

Support en panneaux de particules recyclables. Les panneaux de particules laqués PerfectSense combinent l'aspect mat tendance avec des surfaces texturées sur un support en panneau de particules. Le faible niveau de brillance de la surface laquée renforce le caractère naturel des reproductions bois et matières. En combinaison avec des structures de surface pores synchronisés, le rendu visuel gagne en contraste et en perception de profondeur. La surface laquée mate offre également une propriété anti-traces de doigts. Ne laissent quasiment aucune trace d'empreintes.

Effort de nettoyage réduit.

Les décors reproductions bois et matières sont encore plus naturels grâce à la finition mate.

Format optimal pour la gestion des découpes.

Les bactéries et les germes sont réduits de 99,9 % en 24 heures.

D'autres combinaisons décors-textures sont disponibles sur demande à partir de 24 unités.

Matériaux (détail) :

Panneaux de particules laqués

Labels & Certifications (détail) :