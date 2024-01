Découvrez la toute nouvelle Collection & Services 24+ du groupe EGGER, conçue spécialement pour répondre aux besoins des distributeurs, des architectes et des agenceurs. Plongez dans un univers d'inspiration avec des produits durables et sains. Explorez nos décors emblématiques et profitez de nos services digitaux innovants.

Dans cette nouvelle approche de collection, EGGER met en avant ses services digitaux, soulignant la connexion entre le nuancier et notre nouveau site web, prévu pour son lancement en février 2024, ainsi que la version actualisée de l'application EGGER Collection & Services. Visualisez chaque échantillon dans diverses configurations, choisissez les combinaisons de décors idéales et vérifiez la disponibilité des produits, le tout grâce à nos outils numériques.

La Collection & Services 24+ d'EGGER est présentée avec la devise « Plus, dès maintenant », offrant près de 300 combinaisons de décors et de structures de surface. Cela inclut 201 décors coordonnés en panneaux revêtus stratifiés et bandes de chant, dont 68 nouvelles combinaisons, 32 références PerfectSense (dont 19 nouveautés) et 36 variantes de plans de travail.

Parmi les nombreuses nouveautés de la Collection & Services 24+ :