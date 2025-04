ST40 Feelwood Oakgrain : L'élégance et le toucher du bois associés à une finition mate résistante

Structure pores synchronisés

Coordination de la structure et du décor

Eurodekor Panneaux de particules revêtus E1E05 TSCA P2 et P3

Panneaux de particules revêtus sur les deux faces

Pour le meuble et l'agencement intérieur en milieu sec et humide

Conformes aux exigences et à la classe et seuils d'émission de formaldéhyde E1E05 de la réglementation allemande et de la réglementation TSCA (CARB2) des USA

Disponible en coordonné (panneau, stratifié et chant)

Résistance à la lumière; sans variation de teinte

Sans variation du veinage

Facile d'entretien

Durable