Revêtements de sol NatureSense

Notre revêtement de sol stratifié NatureSense séduit par sa polyvalence et sa simplicité. Avec ses décors naturels, ses différents formats de lames NatureSense répond à tous les besoins et exigences. La surface durable et très résistante à l'usure protège contre les rayures, la lumière UV et les accidents quotidiens.

Les revêtements de sol stratifiés NatureSense sont polyvalents et compatibles avec un chauffage au sol.

Les revêtements de sol EGGER ont obtenu des labels de qualité de la part d'instituts réputés, qui confirment leur durabilité et leur compatibilité avec un cadre de vie sain.

Simple d'entretien, anti-salissures et facile à nettoyer, notre revêtement de sol NatureSense allie un design intemporel à une grande praticité.

Labels et certifications (détail) :