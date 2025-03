Plans de travail EGGER : design intemporel et authentique pour une cuisine tendance

Support en panneau de particules résistant à l'humidité (38 mm d'épaisseur).

Profil postformé ou chant ABS selon le modèle.

Décors variés : reproductions bois, unis, et finition PerfectSense Premium Matt.

Surface résistante aux taches et à l'humidité.

Options de plans de travail en stratifié compact avec âme noire ou colorée.

Structures de surface adaptées au décor (pore synchronisé, anti-traces de doigts).

Adaptés à la création de designs modernes et tendances pour cuisines et espaces commerciaux.