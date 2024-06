Decowall : panneaux muraux à base de bois

Avec DecoWall, le fabricant de produits dérivés du bois leader du marché EGGER a révolutionné les panneaux OSB en leur donnant une nouvelle finition de surface grâce à l’impression numérique.

Ces panneaux conservent tous les avantages des produits dérivés du bois tout en proposant une esthétique soignée, avec une surface mate à la texture naturelle qui procure une impression de chaleur accueillante. Le plus apporté par EGGER DecoWall : un aspect et une texture renouvelés, pour des espaces de vie qui respirent la nature.

Ce panneau mural à rainures et languettes sur ses quatre côtés répond autant aux besoins des professionnels qu’à ceux des bricoleurs amateurs. En design d’intérieur et en architecture, EGGER DecoWall peut être utilisé afin de créer rapidement des solutions efficaces pour monter des stands d’exposition et des boutiques éphémères, ou pour agencer un magasin. Ce produit peut également servir à changer de décor en habillant l’un des quatre murs de votre salon, par exemple. En revêtement mural décoratif dans la pièce principale ou dans une chambre, mais aussi pour créer une respiration dans le dressing ou donner du peps au garage. En outre, DecoWall est aussi un revêtement mural solide pour la transformation d’un loft, l’agencement d’un atelier de bricolage ou l’aménagement d’un abri de jardin. Que ce soit pour votre intérieur ou votre local commercial, pour une transformation durable ou un décor éphémère, DecoWall vous permet d’innover simplement grâce à son montage facile.

Les panneaux sont disponibles dans un format pratique de 1250 x 660 x 12 mm et disposent également d’un profil rainures et languettes sur le pourtour, pour une pose rapide, propre et sans jointures visibles. Ils forment un support stable pour la fixation de téléviseurs, d’étagères, etc. à l’aide de vis, et cachent efficacement une installation électrique ou une solution d’éclairage. Malgré son décor esthétique, DecoWall reste un produit de construction d’une grande stabilité dimensionnelle même dans les intérieurs très humides, et possède de bonnes caractéristiques de rigidité et de résistance. Fabriqué à partir de bois, matière première renouvelable, ce panneau à impression numérique permet de créer des espaces de vie sains tout en limitant notre empreinte carbone. Ne pas gaspiller le bois est l’une des premières préoccupations de EGGER. Le bois utilisé provient à 100 % de sources contrôlées, à la légalité vérifiée. Un format large pour un effet de grandeur.

Notre DecoWall est désormais disponible au format 2 500 x 660 mm. Ces dimensions sont spécialement adaptées aux besoins des menuisiers et agenceurs, et permettent non seulement une installation efficace, mais aussi un large éventail d'options de conception.

Avec ce format, le DecoWall laisse encore plus de place à la créativité. Grâce à sa grande dimension, au profil à rainure et à la languette périphérique , vous pouvez créer des surfaces murales qui rehaussent visuellement n'importe quelle pièce, facilitant ainsi la création d'intérieurs inspirants.