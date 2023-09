Système de pose résistant à l‘humidité Aqua CLIC it! et surface hydrofuge conforme à la norme ISO 4760.

Idéal dans la salle de bains, la cuisine et les couloirs.

Facile à nettoyer et antibactérien.

Esthétique et durable grâce à une surface particulièrement robuste et résistante à la lumière.

Antistatique : limite les charges électriques.

Particulièrement adapté à la pose sur un système de chauffage au sol.

Pose flottante simplifiée par le système de clipsage.

Fabriqué selon des processus durables avec du bois issu de forêts locales certifiées.

Totalement exempt de PVC ƒ Des labels environnementaux reconnus attestent de la qualité de nos sols.