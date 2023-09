Low Carbon Glass, le verre à impact environnemental réduit

40% d’émissions de gaz carboniques en moins lors de la production du verre.

Voilà la toute nouvelle prouesse technologique à laquelle AGC s’est attelée.

Véritable innovation en matière environnementale, c’est grâce à une approche minutieuse de chaque étape de la chaine de production du verre pour réduire au maximum ses émissions carboniques, que le groupe est parvenu à de tels résultats.

Le secret derrière tout cela ? Une approche holistique adoptée en amont et en aval du cycle de production : une optimisation du transport, l’utilisation davantage de calcin (verre recyclé), des fours plus performants, des approvisionnements en matières premières durables et pour finir le recours aux d’énergies vertes ainsi qu’à un mix énergétique plus respectueux de l’environnement !

Conforme aux nouvelles réglementations sur le PRG (Potentiel de Réchauffement Global), le Low-Carbon Glass séduit dans un contexte où le besoin d’adopter une démarche écologique n’a jamais été aussi important.

Quelle que soit l’application choisie, privilégier un verre à impact environnemental réduit « Low-Carbon Glass » c’est faire un premier pas vers une transition écologique et vers l’objectif bas carbone.

La gamme Low-Carbon Glass d’AGC est disponible dans un large éventail de produits verriers à utiliser en substitution des principaux types de vitrages fonctionnels.

Pour répondre aux besoins croissants en matière écologique, la marque prévoit déjà d’élargir la gamme.