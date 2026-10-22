testo 330 : analyseur de combustion connecté
Conçu pour les interventions intensives, le testo 330 accompagne les chauffagistes dans le contrôle des installations. Les procédures guidées facilitent les mesures. La connexion à testo Smart Connect simplifie la gestion des résultats et des rapports.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Écran tactile de 5,5 pouces
Procédures de mesure guidées
Connexion à testo Smart Connect
Dilution automatique du CO selon version
Divers
Appareil de mesure.
Version et composition du kit à préciser.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
Les tags associés
Testo 550s kit de base : Manifold électronique intelligent avec sondes de température filaires à pince.
Avec ce kit, vous êtes instantanément prêt à réaliser les mesures relatives à la mise en service, à l’entretien et à la maintenance d’installations...
Testo 316-1 : détecteur de fuite de gaz professionnel
Le détecteur de gaz testo 316-1 détecte les fuites de gaz, même les plus faibles.
Caméra thermique testo avec nouvelle fonction SUPER RESOLUTION* 4 fois plus de Pixels
Plus la résolution de votre caméra est importante et plus les différences seront visibles. Grâce à la technologie révolutionnaire de "Super Résolution*",...
Testo DiSCmini : compteur de nanoparticules
Contrôle maximal à l'échelle nanométrique avec le compteur de particules portable testo DiSCmini. Pourquoi compter les nanoparticules ? Les nanoparticules nous entourent...
Testo réinvente la mesure électrique
Grâce à des technologies intelligentes inédites, la nouvelle gamme d’appareils de mesure électriques de Testo convainc par sa simplicité d’utilisation. Composée...
testo 318 : vidéoscope
Vidéoscope testo 318 : l'outil parfait pour une inspection visuelle efficace des cheminées, chaudières et systèmes de ventilation Le vidéoscope testo 318 est un...
testo 317-5 : CO mètre pour mesures dans l'air ambiant
Indicateur d'Alarme CO Ambiant Testo 317-5 : Détection Fiable du Monoxyde de Carbone Le détecteur de monoxyde de carbone testo 317-5 permet de signaler rapidement la présence...
testo 565i : pompe à vide connectée pour des tirages au vide automatisés
Pompe à Vide testo 565i : Performance Automatique et Efficacité Maximale Découvrez la nouvelle pompe à vide testo 565i, conçue pour le tirage au vide des installations...
Testo 883 : caméra thermique certifiée CNPP (320 x 240 pixels, mise au point manuelle, App, laser)
Développée pour les techniciens de maintenance, les Facility Manager et les conseillers en rénovation énergétique : la caméra thermique testo 883 est un assistant...
Testo 400 : le nouvel appareil de mesure de vitesse et de qualité d’air
Plus intelligent. Plus rapide. Plus performant : la nouvelle génération d’appareils de mesure pour les mesures intérieures. Le nouvel appareil de mesure de vitesse d’air...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
Testo réinvente la mesure électrique
Grâce à des technologies intelligentes inédites, la nouvelle gamme d’appareils de mesure électriques de Testo convainc par sa simplicité d’utilisation. Composée de multimètres numériques avec détection...