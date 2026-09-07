Testo 330, 320 et 862 : instruments de mesure connectés
Avec les testo 330, testo 320 et testo 862, Testo propose trois instruments de mesure connectés destinés aux professionnels du génie climatique, de la maintenance et du diagnostic. Chaque appareil répond à un besoin spécifique, de l’analyse de combustion au contrôle thermique des bâtiments et installations.
testo 330 : l’analyseur de combustion pour les interventions exigeantes
Le testo 330 est un analyseur de combustion conçu pour les professionnels ayant besoin de réaliser des mesures poussées sur les installations de chauffage. Doté d’un écran tactile de 5,5 pouces et d’une connexion Bluetooth, il permet de centraliser les mesures dans l’application testo Smart.
La gamme se décline en trois versions :
- testo 330 LL Pro : CO jusqu’à 20 000 ppm, évolutif NO ;
- testo 330 LL Premium : CO jusqu’à 40 000 ppm, évolutif NO ;
- testo 330 LL Premium NO : CO jusqu’à 40 000 ppm avec capteur NO intégré.
Le testo 330 intègre également une protection par dilution et une mise à zéro automatique. Les données recueillies peuvent être exploitées pour générer des rapports directement sur site et faciliter la création et l’archivage des attestations d’entretien.
testo 320 : l’analyseur de combustion pour les contrôles courants
Le testo 320 est destiné aux opérations courantes de contrôle et d’entretien des installations de chauffage. Il dispose d’un écran tactile de 5,5 pouces, d’une connexion Bluetooth et d’une compatibilité avec l’application testo Smart.
Il est proposé en deux versions :
- testo 320 Initial 02 : CO jusqu’à 5 000 ppm ;
- testo 320 Pro 02 : CO/H₂ jusqu’à 10 000 ppm, évolutif NO.
Sa batterie longue durée et sa recharge USB-C visent à faciliter son utilisation quotidienne sur les chantiers et lors des interventions de maintenance. Le testo 320 permet également de générer des rapports sur site et de créer ou archiver les attestations d’entretien.
testo 862 : la caméra thermique pour le diagnostic
La testo 862 est une caméra thermique destinée au diagnostic des bâtiments et des équipements. Elle permet notamment de visualiser les déperditions thermiques, les défauts de construction, les zones d’embouage et les échauffements anormaux.
Elle se décline en deux versions :
- testo 862-1 : 160 × 120 pixels ;
- testo 862-2 : 256 × 192 pixels.
Les deux modèles disposent d’une sensibilité thermique inférieure à 50 mK à +25 °C et intègrent plusieurs fonctions d’analyse, dont la détection des points chauds et froids, le calcul du Delta T et l’analyse des risques de moisissures. Leur connexion Bluetooth permet également de les associer à d’autres instruments Testo.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
testo 330 :
Analyseur de combustion
Écran tactile : 5,5 pouces
Mesure du CO : jusqu’à 40 000 ppm selon version
Connectivité : Bluetooth
Application : testo Smart
Garantie : 4 + 1 ans
testo 320 :
Analyseur de combustion
Écran tactile : 5,5 pouces
Mesure du CO : jusqu’à 10 000 ppm selon version
Connectivité : Bluetooth
Recharge : USB-C
Garantie : 2 + 1 ans
testo 862 :
Caméra thermique
Résolution : 160 × 120 ou 256 × 192 pixels
Sensibilité thermique : < 50 mK à +25 °C
Connectivité : Bluetooth
Indice de protection : IP54
Résistance aux chutes : jusqu’à 1,5 m
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
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