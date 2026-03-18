testo 162 IAQ : enregistreur de qualité de l’air intérieur (CO₂, température, humidité)
Surveillez la qualité de l’air intérieur en toute simplicité et garantissez un environnement sain grâce à une solution fiable, autonome et conforme aux exigences réglementaires.
Le testo 162 IAQ permet une surveillance continue de la qualité de l’air intérieur en mesurant le CO₂, la température et l’humidité. Idéal pour les environnements sensibles comme les bureaux, écoles ou établissements recevant du public, il assure un suivi fiable et une documentation conforme aux normes.
- Mesure précise du CO₂, de la température et de l’humidité
- Surveillance continue avec stockage des données
- Alarmes visuelles et sonores en cas de dépassement des seuils
- Installation simple et utilisation intuitive
- Conforme aux exigences de surveillance de la qualité de l’air intérieur
Pour :
- Établissements scolaires
- Bureaux et espaces tertiaires
- Collectivités / ERP
- Gestionnaires de bâtiments
Découvrez le produit : https://www.testo.com/fr-FR/testo-162-iaq/p/0572-1626
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Mesure du CO₂ (dioxyde de carbone)
Mesure de la température ambiante
Mesure de l’humidité relative
Affichage clair des valeurs sur écran
Surveillance continue de la qualité de l’air intérieur
Alarmes visuelles et sonores en cas de dépassement des seuils
Enregistrement et stockage des données
Fonction de documentation conforme aux exigences réglementaires
Installation murale simple
Utilisation intuitive sans configuration complexe
Alimentation sur secteur
Divers
Conçu pour un usage en environnements ERP (écoles, bureaux, collectivités)
Familles d'ouvrage
- Enseignement et culture
- Tertiaire
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- Testo
- Qualité de l'air intérieur
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- Enregistreur
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