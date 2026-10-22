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testo 515 Ex : détecteur de fuites gaz et frigorigènes

TESTO

Le testo 515 Ex combine la recherche de fuites de gaz inflammables et de fluides frigorigènes. Ses capteurs interchangeables permettent d’adapter l’appareil à l’application. Le col de cygne flexible facilite l’accès aux espaces étroits et les affichages couleur aident à localiser les fuites.

 

Labels et certifications (détail) :

  • Certification ATEX

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Détection de fuites jusqu’à 1 g/an
Temps de réponse et de récupération inférieur à 2 s
Capteurs interchangeables gaz et fluides frigorigènes
Col de cygne flexible
Affichage numérique, barres et tendance
Méthane, propane et butane : 1 ppm à 1 % vol.

Divers

Appareil de mesure.
Référence : 0563 0515.
Livré avec capteur gaz et capteur de fluide frigorigène.
Utilisation selon les conditions de la notice.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
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