Variotec 460 Tracergas : détection de fuites non destructive
Le Variotec 460 Tracergas est un détecteur portable de fuites par gaz traceur, conçu pour localiser avec précision les fuites d’eau ou de gaz sur des réseaux enterrés, canalisations, systèmes de chauffage ou conduites d’assainissement.
Doté d’un capteur semi-conducteur ultra-sensible à l’hydrogène — compatible avec un mélange 95 % azote / 5 % hydrogène — il permet de repérer des concentrations minimes dès 0,1 ppm, même en présence d’humidité ou de méthane, avec une très faible sensibilité croisée.
Son capteur de conductivité thermique intégré étend la plage de mesure jusqu’à 100 % vol. H₂, offrant flexibilité et sécurité pour diverses applications.
Avec son écran rétro-éclairé, menu intuitif, pompe d’échantillonnage rapide, mémoire interne et interface USB pour l’export des données, il combine efficacité, autonomie (jusqu’à 8 h), mobilité et confort d’utilisation — un outil indispensable pour les professionnels de la détection de fuites, plomberie, maintenance de réseaux et génie civil.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Capteur semi-conducteur sensible à l’hydrogène
Sensibilité de détection jusqu’à 0,1 ppm
Faible sensibilité croisée à l’humidité et au méthane
Capteur de conductivité thermique jusqu’à 100 % vol. H₂
Pompe d’échantillonnage intégrée, débit ~50 L/h
Dépression de pompe > 250 mbar
Écran graphique 320 × 240 px
Navigation par molette + touches
Mémoire interne 8 Mo
Port USB pour export des données
Alimentation par 4 piles LR6
Recharge en environ 3 h
Autonomie ~8 h avec pompe
Poids environ 1 kg
Dimensions 148 × 57 × 205 mm
Indice de protection IP54
Certification ATEX
Boîtier robuste adapté au terrain
Familles d'ouvrage
- Génie civil
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
