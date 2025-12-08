Variotec 460 Tracergas : détection de fuites non destructive

Le Variotec 460 Tracergas est un détecteur portable de fuites par gaz traceur, conçu pour localiser avec précision les fuites d’eau ou de gaz sur des réseaux enterrés, canalisations, systèmes de chauffage ou conduites d’assainissement.

Doté d’un capteur semi-conducteur ultra-sensible à l’hydrogène — compatible avec un mélange 95 % azote / 5 % hydrogène — il permet de repérer des concentrations minimes dès 0,1 ppm, même en présence d’humidité ou de méthane, avec une très faible sensibilité croisée.

Son capteur de conductivité thermique intégré étend la plage de mesure jusqu’à 100 % vol. H₂, offrant flexibilité et sécurité pour diverses applications.

Avec son écran rétro-éclairé, menu intuitif, pompe d’échantillonnage rapide, mémoire interne et interface USB pour l’export des données, il combine efficacité, autonomie (jusqu’à 8 h), mobilité et confort d’utilisation — un outil indispensable pour les professionnels de la détection de fuites, plomberie, maintenance de réseaux et génie civil.