La verrière terrasse FOP V GREENVIEW offre une solution moderne et fonctionnelle permettant de créer une sortie confortable vers une terrasse ou un balcon directement depuis les combles.

Grâce à son système d’ouverture polyvalent, l’ouvrant supérieur se relève vers le haut, tandis que la partie inférieure peut s’ouvrir à droite, à gauche ou rester fixe, assurant une adaptation parfaite à chaque configuration d’espace.

Conçue en bois lamellé collé de haute qualité et dotée d’un habillage extérieur en aluminium RAL 7016, la verrière combine esthétique moderne et durabilité. Sa construction basée sur la technologie thermoPro garantit une excellente efficacité énergétique, une étanchéité renforcée et une installation simplifiée.

L’ouvrant supérieur dispose d’un mode rotation à 180° avec verrouillage, facilitant le nettoyage de la vitre extérieure. La sécurité est assurée par un vitrage extérieur trempé avec garantie à vie contre la grêle ainsi que par le système anti effraction topSafe.