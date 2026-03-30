Verrière terrasse FOP-V GREENVIEW
La verrière terrasse FOP V GREENVIEW offre une solution moderne et fonctionnelle permettant de créer une sortie confortable vers une terrasse ou un balcon directement depuis les combles.
Grâce à son système d’ouverture polyvalent, l’ouvrant supérieur se relève vers le haut, tandis que la partie inférieure peut s’ouvrir à droite, à gauche ou rester fixe, assurant une adaptation parfaite à chaque configuration d’espace.
Conçue en bois lamellé collé de haute qualité et dotée d’un habillage extérieur en aluminium RAL 7016, la verrière combine esthétique moderne et durabilité. Sa construction basée sur la technologie thermoPro garantit une excellente efficacité énergétique, une étanchéité renforcée et une installation simplifiée.
L’ouvrant supérieur dispose d’un mode rotation à 180° avec verrouillage, facilitant le nettoyage de la vitre extérieure. La sécurité est assurée par un vitrage extérieur trempé avec garantie à vie contre la grêle ainsi que par le système anti effraction topSafe.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Ouverture polyvalente : ouvrant supérieur basculant vers le haut et ouvrant inférieur au choix (droite, gauche ou fixe) pour un confort d’utilisation maximal.
Technologie thermoPro : meilleures performances énergétiques, étanchéité durable et installation facilitée.
Sécurité renforcée : vitrage extérieur trempé avec garantie à vie contre la grêle et protection anti effraction topSafe brevetée.
Nettoyage facilité : rotation de l’ouvrant supérieur à 180° avec verrouillage pour un entretien sécurisé de la vitre extérieure.
Finitions premium : extérieur aluminium RAL 7016 (standard) ou options en cuivre, zinc ou RAL personnalisé ; bois de pin lamellé collé imprégné sous vide.
Conception fonctionnelle : permet d’aménager de nouveaux espaces extérieurs accessibles, auparavant impossibles dans les combles.
Pente de montage : compatible avec les toitures de 35° à 55°.
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Les tags associés
- Terrasse
- Verrière
- Fakro
- Fenêtres de toit
- Mensuiserie
- Afficher plus
Portillon de comble super thermo-isolant DWT FAKRO
Le portillon de comble thermo-isolant DWT est destiné aux allèges pour garantir l’accès à l’espace non habitable, se situant derrière le mur. Grâce...
Store occultant FAKRO
Le store occultant ARF FAKRO constitue une très bonne protection contre la lumière pénétrant la pièce et assure l'occultation souhaitée. Le store ARF protège...
Escalier escamotable LTK Energy
L’escalier escamotable LTK Energy FAKRO est une nouvelle génération d’escaliers super thermo-isolants, conçu pour les maisons à économie d’énergie....
Escalier en ciseaux LET Electric FAKRO
Les escaliers escamotables LET Electric sont le premier modèle FAKRO doté d’un système d’ouverture et de fermeture entièrement électrique, conçu pour...
Escalier escamotable coulissant LDK
Les escaliers LDK sont des escaliers à deux segments, avec un segment inférieur qui se déplace par rapport au segment supérieur, ce qui permet d'éliminer l'espace...
Escalier escamotable thermo-isolant LWT
Les escaliers LWT, dotés d'une isolation thermique optimisée, sont adaptés aux bâtiments économes en énergie. Leurs performances en isolation permettent de...
Exutoire de fumée FAKRO pour toit plat
Les exutoires de fumée et de chaleur DSF et DSC-C pour toits plats permettent le désenfumage en cas d’incendie. Ceci permet d’évacuer des personnes par une cage d’escalier...
Conduit de lumière FAKRO avec tuyau rigide
Les conduits de lumière FAKRO sont principalement utilisés dans les endroits où la mise en oeuvre d’une fenêtre de toiture n’est pas possible. C’est une solution...
Conduit de lumière FAKRO avec tuyau flexible
Les conduits de lumière FAKRO sont principalement utilisés dans les endroits où la mise en oeuvre d’une fenêtre de toiture n’est pas possible. C’est une solution...
Escalier escamotable LMP
Les escaliers escamotable LMP sont une nouvelle génération d’escaliers avec échelle métallique, combinant un niveau élevé de sécurité avec...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
FAKRO : les solutions modernes pour vos combles
FAKRO est le fabricant de fenêtres de toit le plus dynamique au monde et connaît une croissance sans égale. Notre objectif est de fournir des produits de haute qualité pour satisfaire les exigences de...