Vis en bande : fixation rapide pour plaques de plâtre

SEMIN

Les vis en bande sont conçues pour simplifier et accélérer la pose des plaques de plâtre sur chantier. Disponibles en longueurs de 25 mm et 35 mm, elles sont compatibles avec les visseuses automatiques et semi-automatiques, garantissant un vissage continu, précis et régulier.

Elles conviennent à la fixation des plaques de plâtre sur montants métalliques, ossatures bois ou structures intermédiaires de faible épaisseur. Leur utilisation permet de limiter les pertes, d’améliorer la régularité de pose et de réduire le temps d’intervention sur les chantiers.

Pensées pour les professionnels du bâtiment, ces vis en bande offrent un meilleur confort de travail, une productivité accrue et une qualité de fixation constante. Elles s’intègrent parfaitement aux travaux de cloisons sèches, d’aménagement intérieur et de rénovation, où la rapidité d’exécution et la fiabilité sont essentielles.

Les avantages des vis en bande :

  • Gain de temps
  • Ergonomie et confort
  • Précision et régularité
  • Productivité accrue
  • Moins de perte

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Vis en bande pour vissage automatisé
Longueurs disponibles : 25 mm et 35 mm
Conditionnement en bande pour vissage continu
Compatible avec visseuses automatiques et semi-automatiques
Fixation sur ossatures métalliques et supports bois

Divers

Utilisation pour plaques de plâtre
Destinée aux travaux de cloisons sèches et d’aménagement intérieur

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire

