XEALPRO : joint d'étanchéité et de finition

Joint universel et durable, pour pratiquement toutes les surfaces et matériaux.

Joint de finition pour le béton, la maçonnerie, le carrelage, les appuis de fenêtres, plans de travail, seuils.

Kit sanitaire pour des joints étanches et résistant à la moisissure dans les zones sanitaires et salles de bains ; aussi sur baignoires acryliques.

Résistant à la moisissure et aux bactéries : idéal pour les conduites d’air en CVC.

Mastic de vitrage pour le scellement en haut et en bas des vitrages simples, isolants et feuilletés.

Joint de construction pour étancher et réaliser des joints de dilatation en bâtiment et en industrie.

Colle et joint pour miroirs.

Réparation d’anciens joints silicones.

Tous joints de châssis, de panneaux et d’éléments préfabriqués…

ISEGA food contact approval : convient pour l’utilisation en contact directe avec la nourriture.

Étanchéité à l’air dans construction passive et nécessitant presque pas d’énergie. Très peu d’émission : Emicode EC1 Plus / Classe d’émission de COV A+.

Ne convient pas pour le quartzite.

Labels et certifications (détail) :