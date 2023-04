GT7 : multispray unique de qualité

Description du produit :

Charnières qui grincent, pièces qui craquent ou qui gèlent, matériel qui rouille, toutes ces choses peuvent être évitées en les lubrifiant et en les protégeant régulièrement avec des produits adéquats et de qualité. La performance et la polyvalence des produits de lubrification TEC7 prolongent la durée de vie des outils et des pièces.

1. HYDROFUGE

Grâce à sa tension de surface très basse et sa propriété très pénétrante, GT7 repousse l’humidité extrêmement vite.

2. COMBAT LA ROUILLE

Grâce à l’effet de rétraction à froid, GT7 combat la rouille très rapidement en cassant les particules de rouille.

3. PÉNÉTRANT

Très pénétrant, GT7 s’immisce même dans des ouvertures microscopiques. GT7 a également des propriétés dégrippantes.

4. LUBRIFIANT

GT7 fait cesser immédiatement le grincement et le craquement. GT7 est un lubrifiant parfait pour la mécanique de précision et les pièces électriques.

5. SPRAY POUR CONTACTS

GT7 décolle l’oxydation. Grâce à sa très forte capacité pénétrante, convient parfaitement pour un usage sur installations techniques, appareils ménagers, pinces de batteries…

6. NETTOYEUR

GT7 nettoie les outils pneumatiques, les serrures à cylindre et élimine les traces de goudron, de graisse, de liquides des freins, etc.

7. MOYEN DE PROTECTION

GT7 comble toutes les irrégularités et les pores et dépose durablement une couche hydrofuge transparente.