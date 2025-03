2K-FIX : colle polyuréthane bi-composant (PU 2K)

2K-FIX : colle 2K PU rapide et résistante aux chocs

Force adhésive très élevée

Durcit pour former un plastique résistant aux chocs

Sûr à l'emploi, inodore

Ne se rétracte pas, même en couches épaisses

Haute résistance chimique

Une cartouche ouverte peut être utilisée plusieurs fois.

Applications :

Colle à bois structurelle.

Collage métallique solide et résistant aux chocs.

Réparation des plastiques (PP, PMMA, PVC, ABS/ASA, Carbon, EPDM, PA6, PC, GFK, ...)

Collage d'éléments de carrosserie dans les caravanes, bateaux, remorques, etc.

Remplissage/reperçage de trous, charnières, ...

Collage de structures rigides en bois, métal, plastique, ...

Collage de marches d'escalier sur béton ou métal.

Préparation

Assurez-vous que la surface soit sans poussière.

Poncez les matériaux lisses avec un papier abrasif (grain 120).

Dégraissez avec Tec7 Cleaner et/ou Multiclean et laissez sécher.



Préparation de la cartouche

Retirez le capuchon de la cartouche.

Placez la cartouche dans le pistolet.

Pompez jusqu'à ce que les deux composants sortent en même temps de la cartouche.

Placez l'embout du mélangeur sur la cartouche.



Utilisation

Faites sortir les 2 premiers centimètres du produit sur un morceau de carton et ne les utilisez pas.

Appliquez de manière uniforme sur ou dans les matériaux à coller ou à combler.

L'épaisseur de colle idéale pour une résistance optimale est de 0,5 à 1 mm.

Après un intervalle de +/- 3 minutes : insérez un nouvel embout mélangeur.

Nettoyez la colle renversée avec Tec7 Cleaner et/ou Powerwipes.

Effectuez toujours un test d'adhérence lorsque vous utilisez le produit sur des matériaux inconnus.



Stockage

Laissez l'embout mélangeur sur la cartouche jusqu'à la prochaine utilisation. 2K-Fix peut ainsi être réutilisé jusqu'à 6 mois.

En cas de réutilisation : retirez l'ancien embout mélangeur, nettoyez les ouvertures de sortie et placez un nouvel embout mélangeur.



Conseils :

Des températures plus élevées accélèrent le durcissement. Chauffez les pièces et/ou la cartouche 2K-Fix jusqu'à 50°C maximum.

Utilisez l'Anchor de Tec7 pour un ancrage puissant dans les trous de forage.