WP7-401 : hydrofuge façade

TEC7

Description du produit :

Facile à l’emploi : visible à l‘application et invisible après pénétration. Applicable sur tous matériaux minéraux poreux avec absorption complète après 30 à 60 minutes. Empêche la pénétration de la pluie. Une façade sèche signifie des gains d'énergie et moins de dégâts de gel. Empêche les dépôts verts et la croissance de mousse sur les façades exposées au nord. Réduit l'adhérence de la saleté afin que les façades soient plus faciles à nettoyer. Forte réduction d’efflorescence saline. Ne contient ni solvants ni COV.

Applications :

  • Traitement des façades après isolation des murs creux. L’assainissement des murs avec pénétration de la pluie. Hydrophobisation de plaquettes en brique pour isolation extérieure.
  • Pour la brique, l'enduit minéral (crépi), la pierre naturelle poreuse, la brique silico-calcaire, les plaquettes de brique, le béton...

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Base : émulsion de silane à base d'eau. Consistance : gel.
Couleur : blanc / jaune-blanc lors de l'application, transparent après pénétration.
Densité relative : 0,83 (+/- 0,02).
Contenu solide : +/- 25 % .
Température d'application : + 5°C / + 30°C.
Résistant à la pluie : après pénétration complète (+/- 30 minutes).
Conservation : 12 mois, conservé au frais et au sec dans son emballage d'origine.

Divers

Appliquer sur une façade stable, propre, sèche à la main et poreuse. Après nettoyage laisser sécher deux jours et après réparation de la maçonnerie 7 jours.
Appliquer non dilué en une seule couche épaisse avec un rouleau en fourrure ou une brosse en carré.
Traiter la pierre naturelle complètement ou la protéger pour éviter des taches. Le bois peut également être traité, tester d'abord un échantillon et laisser sécher pendant 24 heures. Enlever immédiatement le produit renversé avec un chiffon humide et rincer à l'eau claire. Nettoyer le matériau avec de l'eau propre. Éliminez les taches séchées à l'aide du Nettoyant Tec7.
Consommation +/- 30m2 / 5L dépendant du substrat variant entre 20 à 40 m2/5L.

Familles d'ouvrage

  • Industrie

