WP7-401 : hydrofuge façade

Appliquer sur une façade stable, propre, sèche à la main et poreuse. Après nettoyage laisser sécher deux jours et après réparation de la maçonnerie 7 jours.

Appliquer non dilué en une seule couche épaisse avec un rouleau en fourrure ou une brosse en carré.

Traiter la pierre naturelle complètement ou la protéger pour éviter des taches. Le bois peut également être traité, tester d'abord un échantillon et laisser sécher pendant 24 heures. Enlever immédiatement le produit renversé avec un chiffon humide et rincer à l'eau claire. Nettoyer le matériau avec de l'eau propre. Éliminez les taches séchées à l'aide du Nettoyant Tec7.

Consommation +/- 30m2 / 5L dépendant du substrat variant entre 20 à 40 m2/5L.