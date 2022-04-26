WP7-401 : hydrofuge façade
Description du produit :
Facile à l’emploi : visible à l‘application et invisible après pénétration. Applicable sur tous matériaux minéraux poreux avec absorption complète après 30 à 60 minutes. Empêche la pénétration de la pluie. Une façade sèche signifie des gains d'énergie et moins de dégâts de gel. Empêche les dépôts verts et la croissance de mousse sur les façades exposées au nord. Réduit l'adhérence de la saleté afin que les façades soient plus faciles à nettoyer. Forte réduction d’efflorescence saline. Ne contient ni solvants ni COV.
Applications :
- Traitement des façades après isolation des murs creux. L’assainissement des murs avec pénétration de la pluie. Hydrophobisation de plaquettes en brique pour isolation extérieure.
- Pour la brique, l'enduit minéral (crépi), la pierre naturelle poreuse, la brique silico-calcaire, les plaquettes de brique, le béton...
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Base : émulsion de silane à base d'eau. Consistance : gel.
Couleur : blanc / jaune-blanc lors de l'application, transparent après pénétration.
Densité relative : 0,83 (+/- 0,02).
Contenu solide : +/- 25 % .
Température d'application : + 5°C / + 30°C.
Résistant à la pluie : après pénétration complète (+/- 30 minutes).
Conservation : 12 mois, conservé au frais et au sec dans son emballage d'origine.
Divers
Appliquer sur une façade stable, propre, sèche à la main et poreuse. Après nettoyage laisser sécher deux jours et après réparation de la maçonnerie 7 jours.
Appliquer non dilué en une seule couche épaisse avec un rouleau en fourrure ou une brosse en carré.
Traiter la pierre naturelle complètement ou la protéger pour éviter des taches. Le bois peut également être traité, tester d'abord un échantillon et laisser sécher pendant 24 heures. Enlever immédiatement le produit renversé avec un chiffon humide et rincer à l'eau claire. Nettoyer le matériau avec de l'eau propre. Éliminez les taches séchées à l'aide du Nettoyant Tec7.
Consommation +/- 30m2 / 5L dépendant du substrat variant entre 20 à 40 m2/5L.
Familles d'ouvrage
- Industrie
Fichiers à télécharger
