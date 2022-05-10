X-Seal : joint pour tout et partout

Odeur : neutre

Dureté Shore-A (DIN 53505) : 32

Module élastique à 100 % d‘allongement (DIN 53504 S2) : +/- 0.6 N/mm2

Allongement à la rupture (DIN 53504 S2) : +/- 600 %

Récupération élastique (DIN EN ISO 7389) : > 60 %

Résistance à la traction (DIN 53504 S2) : +/- 1.6 N/mm2

Capacité de mouvement : 20 %

Consistance (DIN EN ISO 7390) : stable jusqu'à ≤ 3 mm

Durcissement : par polymérisation sous influence de l'humidité de l'air

Température d'application : +5°C à +40°C

Durée d’action à 23°C/ 50 % H.R. : max. 30 min

Durcissement à 23°C et 50 % H.R. : après 24h : +/- 2.5 mm ; après 48h : +/- 3.5 mm

Rétrécissement après durcissement (DIN EN ISO 10563) : ≤ 3 %

Peut être peint : oui

Densité à 23°C et 50 % H.R. : 1.48 +/- 0.05 g/cm3

Résistance thermique : de -40°C à +90°C



Résistance chimique :

Bon : eau, solvants aliphatiques, huiles, graisses, bases et acides organiques diluées

Moyen : esters, cétones et aromatiques

Mauvais : acides concentrés et hydrocarbures chlorés



Résistance aux intempéries : très bonne

Conservation : 18 mois, au sec et au frais en emballage d'origine

Résistant au gel pendant le transport jusqu'à -15°C