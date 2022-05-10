ConnexionS'abonner
X-Seal : joint pour tout et partout

TEC7

Kit d'étanchéité extrêmement flexible à base de polymères hybrides MS remplaçant tout autre joint : joint de peintre, joint sanitaire, joint de construction, joint pour le verre, joint pour la pierre naturelle, joint pour le béton...

Facile à appliquer et à peindre.

La combinaison d'une adhérence supérieure et d'une élasticité permanente garantit des joints tenaces.

Parfaitement résistant aux intempéries, aux rayons UV et aux variations de température.

Existe en 4 couleurs : Blanc, Noir, Anthracite, Béton.

Applications :

  • Kit pour pierre naturelle, sûr pour tous les types de pierre tels que le marbre, le granit, la pierre de taille, la plupart des matériaux composites, le béton, la maçonnerie, les appuis de fenêtre, les plans de travail, les appuis...
  • Kit pour des joints résistant à la moisissure dans les espaces sanitaires et les endroits humides.
  • Joint pour sceller les raccords et comme joint de dilatation dans la construction et l'industrie.
  • Joint pour le verre et les miroirs.
  • Joint entre éléments de construction tels que façades, encadrements, fenêtres, panneaux, éléments préfabriqués...
  • Homologation EC1935 Isega pour les aliments: convient pour une utilisation dans les industries alimentaire et dans l’horeca.
  • Joint hermétique en construction passive ou presque neutre en énergie. Émissions très faibles : Emicode EC1 Plus / Classe d'émission de COV A +.

Odeur : neutre
Dureté Shore-A (DIN 53505) : 32
Module élastique à 100 % d‘allongement (DIN 53504 S2) : +/- 0.6 N/mm2
Allongement à la rupture (DIN 53504 S2) : +/- 600 %
Récupération élastique (DIN EN ISO 7389) : > 60 %
Résistance à la traction (DIN 53504 S2) : +/- 1.6 N/mm2
Capacité de mouvement : 20 %
Consistance (DIN EN ISO 7390) : stable jusqu'à ≤ 3 mm
Durcissement : par polymérisation sous influence de l'humidité de l'air
Température d'application : +5°C à +40°C
Durée d’action à 23°C/ 50 % H.R. : max. 30 min
Durcissement à 23°C et 50 % H.R. : après 24h : +/- 2.5 mm ; après 48h : +/- 3.5 mm
Rétrécissement après durcissement (DIN EN ISO 10563) : ≤ 3 %
Peut être peint : oui
Densité à 23°C et 50 % H.R. : 1.48 +/- 0.05 g/cm3
Résistance thermique : de -40°C à +90°C

Résistance chimique :
Bon : eau, solvants aliphatiques, huiles, graisses, bases et acides organiques diluées
Moyen : esters, cétones et aromatiques
Mauvais : acides concentrés et hydrocarbures chlorés

Résistance aux intempéries : très bonne
Conservation : 18 mois, au sec et au frais en emballage d'origine
Résistant au gel pendant le transport jusqu'à -15°C

  • Polymère

Applications :
Température d’application entre +5°C et +40°C.
Appliquer sur surface propre, stable et sèche.
Utiliser le Tec7 Préparation et Finition pour le nettoyage et le dégraissage, pour la finition et l’enlèvement de produits Tec7 non-durcis. En cas de forte salissure, nettoyer à l’aide de Nettoyant Tec7 et/ou Multi Nettoyant.
Appliquer à l’aide d’un pistolet à main ou pneumatique.
Tester l’adhérence sur matières synthétiques comme le PE, le PP, les silicones, laques en poudre, bois exotiques, pierre bleue et surfaces bitumineuses. Appliquer le primer d'adhérence PT7 si nécessaire.
Peut être peint directement après formation d'une peau. Utiliser une laque ou peinture en fonction du mouvement du joint. Les laques à base de résines alkydes durciront plus lentement sur du X-Seal frais.
Utiliser XealPro pour les applications en permanence sous eau, comme pour piscines.

  • Industrie
