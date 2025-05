ROCK : joint et colle pour pierres et piscines

JOINT ET COLLE POUR PIERRES ET PISCINES

Haute résistance aux produits chimiques

Résistant aux moisissures et aux bactéries

Sans MEKO, phtalates, solvants ni isocyanates

Aucune décoloration ni tache sur les matériaux

Excellente adhérence et flexibilité durable

Presque inodore, sans imprégnation, ROCK ne provoque pas de taches.

ROCK est utilisable en intérieur et en extérieur, même sur des surfaces humides et non poreuses.

Adhère sans apprêt à la plupart des matériaux et résiste au chlore et à l'eau de mer après 7 jours

Utilisation sur pierre naturelle : convient pour le montage et la finition de la pierre naturelle, des seuils, des sols, etc., sans marquage des matériaux.

Utilisation pour piscines :

Idéal pour les applications dans et autour des piscines grâce à sa résistance à l'eau chlorée et à l'eau de mer.

Scellement des bords de piscine et collage de carreaux.

Adhère aux supports humides, même sous l'eau.

Joints de dilatation : sa bonne adhérence et son élasticité en font un joint de dilatation flexible idéal.

Labels et certifications (détail) :