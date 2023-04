Foamtack : mousse de collage

Durcissement : polymérisation en contact avec l’humidité (de l’air).

Couleur : rose.

Formation d’une peau (à 23°C et 50 % H.R.) FEICA TM 1014 : 5 minutes.

Mise sous charge (à 23°C et 50 % H.R.) : 60 minutes.

Résistance à la déformation (FEICA TM 1004) : < 1 % déformation.

Densité : 22 kg/m3.

Conductivité thermique (FEICA TM 1020) : 0,034 W/mK.

Isolation acoustique : 60 dB.

Résistance à la traction (ETAG 004 – ETICS) : 0,12 N/mm2.

Résistance au cisaillement : > 0,43 N/mm2.

Température d’application : température ambiante entre -5°C et +30°C ; température du produit entre +5°C et +25°C (idéalement : +20°C).

Résistance thermique : de -50°C à +90°C avec des pointes à -65°C et +130°C.

Résistance : résiste aux intempéries et à la pourriture ; sensible aux rayons UV.

Conservation: au moins 15 mois dans l'emballage d'origine fermé, conservé debout, au sec et au frais.