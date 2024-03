COLLE EN SPRAY POUR TOUTES INDUSTRIES !

Tec7 innove avec le SprayTec, première colle polymère MS hybride pulvérisable. Cette avancée majeure résout les inconvénients des colles traditionnelles en offrant :

Une utilisation sur de larges surfaces, permis par son flacon pulvérisable.

une repositionnabilité exceptionnelle, simplifiant le processus de collage et réduisant les erreurs.

une application sur une seule face, deux fois plus de surfaces collées avec la même quantité de produit.

une adhérence sur surfaces humides, révolutionnaire pour les applications sur toitures.

avec 0% d'évaporation, il optimise l'utilisation du produit.

résistant jusqu'à 150°C, il dépasse les performances des colles de contact.

Respectueux de la santé et de l'environnement, il est exempt de solvants, phtalates et isocyanates, réduisant les émissions de COV.

Totalement polyvalente, la colle en spray SprayTec simplifie le collage dans diverses industries : le collage des matériaux de toiture, les revêtements de sol ainsi que dans la construction générale, bois/stratification. Cette innovation établit de nouveaux standards en offrant une solution efficace, sûre et respectueuse de l'environnement.

Avant l'utilisation

Appliquer sur une surface propre et stable. Le support peut être légèrement humide.

Utiliser Tec7 Préparation & Finition pour un nettoyage et un dégraissage sûrs, pour une finition parfaite et pour éliminer les polymères Tec7 non durcis. En cas de salissures importantes, nettoyer à l’aide de Tec7 Cleaner et/ou Multiclean.

Protéger les alentours.

En raison de la grande variété de plastiques et de compositions différentes, ainsi que des matériaux sujets à la corrosion sous contrainte, il est recommandé de procéder à des essais préliminaires.

Tester l'adhérence sur les plastiques, les peintures en poudre, les bois exotiques et les matériaux bitumineux.

Utilisation

Agiter vigoureusement avant l’utilisation et régulièrement pendant l’utilisation.

Visser l’aérosol sur le Spray & PUR Gun et ouvrir complètement le bouton de dosage. Monter la buse SprayTec permettant une pulvérisation uniforme.

Tester sur une surface d'essai.

Pulvériser à une distance de 30-50 cm.

Effectuer plusieurs passages rapides pour obtenir une fine couche régulière ou lentement pour obtenir un effet de bulles et une couche plus épaisse.

Laisser évaporer pendant au moins 1 minute. Immédiatement après la pulvérisation les matériaux collés sont faciles à repositionner. Après 45 à 60 minutes l'adhérence initiale augmente fortement, ce qui est idéal pour le collage vertical. Ne plus coller après la formation d'une peau.

Réunir les matériaux à coller et laisser durcir avant la mise en service. Après 12 à 24 heures, l'adhésif est durci à 95 %. Le durcissement est complet après 7 jours.

Le temps ouvert maximum est de +/- 75 minutes (à 23°C). Ne plus coller après formation d’une peau.

Après l’utilisation

Enlever Spraytec non-durci à l’aide de Préparation & finition.

La colle durcie peut être enlevée à l’aide de Remove All.

Démonter SprayTec du pistolet et nettoyer le pistolet à l’intérieur et à l’extérieur à l’aide de Nettoyant Spray & PUR.

Un aérosol entamé peut rester sur le pistolet et être réutilisé. Serrer la vis de distribution et nettoyer l’extérieur du pistolet à l’aide de Nettoyant Spray & PUR.

En raison de la diversité des laques et des peintures disponibles sur le marché, il est recommandé de procéder à des essais. L'utilisation de produits à base de résine alkyde peut interférer avec le processus de séchage de l'adhésif et de la peinture.

Caractéristiques techniques