Omnigun : pistolet avec transmission de puissance réglable

Pistolet avec transmission de puissance réglable en continu de 12/1 pour l'application propre de mastics légers et flexibles jusqu'à 25/1 pour un pompage facile de colles lourdes, de colle bi-composant ou d'un ancrage chimique pu tout autre application.

Matériaux résistants pour une longue durée de vie et tige en acier traité avec crochet de suspension. Équilibré ergonomiquement pour un soulagement optimal des doigts et des poignets et une crosse rotative pour positionner l’embout dans le bon angle.

Innovation :

Ce pistolet pour poche révolutionnaire avec transmission de puissance réglable en continu maintient la cartouche flexible fermement en place grâce à son support scellé. Grâce au tampon supplémentaire, vous pouvez utiliser l’Omnigun aussi bien pour les poches que pour les cartouches solides.