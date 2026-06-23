Elle constitue un secteur clé de l’urbanisme et de l’architecture contemporaine, la construction hôtelière reflète les mutations économiques, sociales et environnementales.

La conception hôtelière connaît aujourd’hui une phase de recomposition, sous l’effet de l’évolution des pratiques de voyage, des attentes sociétales et des contraintes écologiques. Rentabilité, image de marque, expérience utilisateur, mais aussi inscription urbaine, qualité d’usage et responsabilité environnementale constituent des enjeux contemporains pour une pratique longtemps dominée par des modèles standardisés.

Un secteur en mutation

Le secteur hôtelier connaît une transformation profonde, portée par l’évolution des attentes des voyageurs et par les impératifs écologiques. Les établissements cherchent désormais à se différencier.

Néanmoins, l’hôtel reste avant tout un objet économique. Les logiques de chaîne, de franchise ou de gestion déléguée imposent des cadres programmatiques précis et une forte reproductibilité des modèles. Pour l’architecte, la marge de manœuvre est réduite, il doit composer avec des surfaces normées, des trames répétitives ainsi que la rationalisation des circulations et des techniques.

Malgré tout, ces contraintes n’excluent pas la qualité architecturale, bien au contraire. C’est ainsi que l’architecture hôtelière évolue. Sa conception exige une grande précision dans l’articulation des flux clients, du personnel et des livraisons mais aussi dans la gestion et aménagement des espaces.

Le projet se joue souvent à travers ses façades, ses rez-de-chaussée actifs, ses espaces communs capables de dépasser leur fonction première pour devenir de véritables lieux de vie. La frontière entre hôtel, logement, bureau et équipement tend aussi à s’estomper. Les espaces hôteliers comme les restaurants, les rooftops, les salles de sport, les bars ou les espaces de travail partagés, s’ouvrent à tous. Cette hybridation répond à la fois à des enjeux économiques et urbains.

De même, la recherche de lieux d’exception pour accueillir les équipements hôteliers pousse les acteurs à innover dans la conception de ces derniers, en réinterprétant l’architecture traditionnelle sous un prisme contemporain.

Mais comment les architectes abordent les constructions hôtelières ? Stéphanie Ledoux et Reda Amalou, les deux associés de l’agence d’architecture et AW² Architecture et Interiors, déclarent : « La démarche d’AW² s’affirme d’abord dans une approche "ouverte" qui repose sur les notions d’idée et de contexte, dans toutes nos typologies de projet. Elle repose sur une lecture fine du lieu et sur une compréhension du contexte — culturel, climatique, programmatique et économique — qui nourrit le projet. Nous privilégions l’usage de ressources locales pour aboutir à une architecture pensée comme une réponse juste, à la fois au site et à ses enjeux. La conception de nos projets s’inscrit dans une approche bioclimatique, qui interroge dès l’amont l’implantation, l’intelligence de l’enveloppe, la relation aux ressources locales et l’optimisation des besoins énergétiques.»

D’autre part, Michaël Malapert, l’architecte d'intérieur spécialisé dans la création d'espaces de vie d'exception et d'expériences inoubliables déclare : « Les hôtels sont des conceptions particulières car elles sont soumises à des contraintes bien spécifiques. D’abord ce sont des ERP (établissements qui reçoivent du public) avec des règles précises liées à la sécurité incendie et à l’accessibilité PMR qui doivent s’appliquer. Ensuite ce sont des établissements qui sont nettoyés en permanence et qui reçoivent beaucoup de passages, on doit donc les penser pour être résistants. » L’architecte précise par ailleurs que l’usager attend de ces lieux qu’ils proposent une expérience, qu’ils racontent une histoire ou qu’ils offrent du confort et des services.

« Ces services sont de plus en plus larges et couvrent tous les besoins d’une journée de travail ou de détente. » Ainsi, le process de création de l’agence établie à Paris, consiste à analyser un quartier, un bâtiment, un contexte mais aussi une culture pour proposer un projet qui a du sens. « Nous insufflons une certaine théâtralité dans le projet décoratif pour qu’il puisse toucher le client et lui transmettre une histoire ou une expérience. » Mais comme les projets hôteliers sont souvent assez longs « il faut donc anticiper certains changements ou adapter le projet en cours de route. Il faut enfin accompagner son ouverture dans la communication et l’organisation des espaces pour que la montée en puissance se fasse sereinement », souligne l’architecte d’intérieur qui a réalisé entre autres la Maison Hamelin, un établissement hôtelier situé dans le quartier de la mode à Paris et qui décline l’univers d’une maison de couture dans tous ses espaces. Il s’agit d’un séduisant hôtel qui s’est glissé dans l’écrin d’un immeuble de bureaux et propose une expérience unique aux visiteurs.

Six Senses Crans-Montana par AW² ©JUAN JEREZ

La conception architecturale entre fonctionnalité, identité et durabilité

Pendant plusieurs décennies, l’hôtel a été un terrain privilégié pour une architecture spectaculaire destinée à attirer une clientèle internationale. Pour marquer leur territoire, les nouveaux hôtels adoptent une architecture innovante. Cette approche persiste dans certains contextes métropolitains ou touristiques, mais elle est aujourd’hui concurrencée par une recherche accrue d’ancrage territorial.

De plus en plus de projets revendiquent une relation étroite avec leur environnement en réinterprétant des typologies locales ou en ayant recours à des matériaux issus du contexte. Offrant une expérience qui dépasse le simple hébergement, l’hôtel devient un intermédiaire entre le visiteur et le territoire. Cette évolution confère à l’architecte un rôle stratégique pour engendrer une architecture capable de dialoguer avec l’histoire, le lieu et les usages.

De même, la construction hôtelière est confrontée aux enjeux environnementaux. La certification LEED ou BREEAM deviennent les nouveaux standards qui valorisent la performance environnementale des bâtiments. Ainsi, le modèle hôtelier traditionnel est mis à l’épreuve par les objectifs de sobriété et de réduction de l’empreinte carbone.

Face à ces défis, les réponses architecturales se diversifient comme le recours à des structures réversibles, des matériaux durables mais aussi l’anticipation de la transformation future des bâtiments.

Les exemples sont nombreux et les idées de plus en plus innovantes comme les adresses italiennes emblématiques de la Lungarno Collection qui cultive une vision singulière de l’hospitalité : celle d’hôtels conçus comme de véritables bibliothèques vivantes, où chaque livre, chaque photo, chaque objet raconte une histoire. À Milan, Florence et Rome, chacune des adresses de la collection hôtelière de la famille Ferragamo décline ce concept à sa manière, en résonance avec l’âme de la ville.

« L’hospitality est de mon point de vue un secteur dynamique qui évolue sans cesse. Des évolutions sont en cours dans le secteur hôtelier avec l’arrivée de nouveaux acteurs. Les espaces de vie sont vraiment devenus le cœur de l’hôtel, ils permettent de mélanger une clientèle locale et internationale. Et ils sont bien souvent le déclencheur du choix des clients. Cela implique une certaine porosité entre l’hôtel et son environnement », expose Michaël Malapert.

Il abonde : « Dans les chambres, le format appartement prend de plus en plus de place dans l’offre hôtelière. Il permet d’envisager des séjours plus longs dans des codes plus domestiques. La clientèle s’attend aujourd’hui à vivre une expérience durant son séjour, cela implique de penser les espaces pour qu’ils soient immersifs et évolutifs en fonction des heures de la journée. Et que l’ensemble des éléments racontent une même histoire : de la carte du restaurant au choix des aménités dans les chambres. Cela passe aussi, dans les projets premiums et luxes sur lesquels nous travaillons en France et à l’étranger, par l’analyse de savoir-faire locaux que l’on revisite et par des collaborations avec des artistes. »

Hôtel Merville par le Studio Briand&Berthereau ©Paris Picture Club

Les architectes Joran Briand et Arnaud Berthereau du Studio Briand&Berthereau déclarent : « L’hôtellerie connaît aujourd’hui une diversification extrêmement forte de ses concepts : hôtels lifestyle, résidences hôtelières haut de gamme, hostels nouvelle génération, hôtels hybrides, hôtels de plein air réinventés… Cette diversité traduit autant une évolution des attentes des voyageurs qu’une volonté des exploitants de se différencier dans un marché devenu très concurrentiel. Les frontières entre hôtellerie, logement temporaire, coliving, coworking ou lieux de vie sont désormais beaucoup plus poreuses. Cette émulation pousse les concepteurs à développer des identités plus affirmées et des expériences plus ciblées selon les usages, les temporalités ou les profils de clientèle. Le client recherche aujourd’hui davantage qu’une chambre : il attend une ambiance, une flexibilité d’usage, une expérience globale et une véritable connexion avec le lieu qu’il visite. »

Mais ce n’est pas tout nous assure le duo qui possède à son actif plusieurs références d’établissements hôteliers. « On observe également une évolution des constructions hôtelières elles-mêmes, avec des projets plus attentifs à la durabilité, à la modularité des espaces et à leur ancrage dans les territoires. Architecture, matériaux, artisanat local ou références culturelles participent désormais pleinement à l’identité des projets. Les hôteliers cherchent aujourd’hui à créer des lieux capables d’évoluer dans le temps tout en proposant une expérience plus singulière, contextualisée et durable. »

Photo 4 : Coucoo Cabanes Moret par AW² ©AW²

À leur tour, les architectes de AW² Architecture Interiors (Stéphanie Ledoux et Rida Amalou) qui conçoivent des réalisations prestigieuses et variées dans quarante pays différents, soulignent : « Aujourd’hui, la grande majorité des marques hôtelières a compris que la qualité était liée au contexte et à la capacité à transmettre un univers à un client. Les marques ne se positionnent plus uniquement sur leurs standards mais surtout sur leur capacité à faire comprendre un lieu et à créer une résonnance entre le visiteur, le ‘’guest’’, et le lieu, le contexte. Il s’agit de proposer une expérience, de voyager et de découvrir un endroit que l’on ne connaissait pas auparavant. Lorsque les clients séjournent dans un hôtel, que vont-ils retenir de cette expérience ? Qu’est-ce qui marquera leur mémoire ? C’est là que l’architecture peut faire la différence. »

Donnons un exemple marquant du travail de l’agence, le projet de Six Senses réalisé à Crans-Montana, en Suisse où le duo a souhaité développer l’expérience d’un voyage depuis les entrailles de la montagne jusqu’à la cime des conifères, guidé par la lumière. « Notre intention était de créer à la fois un fort impact visuel mais aussi au toucher avec les matériaux. »

Senses Crans-Montana prend place directement sur la piste de ski. La communion avec l’environnement est ainsi palpable et elle est complétée par le choix des matériaux comme le quartzite et les essences de mélèze et chêne pour l’extérieur et l’ardoise pour la toiture. L’intérieur se caractérise par la présence des matières naturelles comme la pierre polie, le bronze antique brossé et texturé ainsi que des finitions de mur atypiques, inspirées des broderies artisanales locales.

Nous pouvons trouver entre autres le cuir naturel épais, le coton, le feutre mais aussi des tapis confortables en laine. De même, dans une démarche bioclimatique engagée et après avoir réalisé quatre cabanes qui rejoignent 25 existantes pour le projet des Coucoo Cabanes situé à Chassey-lès-Montbozon, AW² conçoit une nouvelle génération de cabanes, dans un site naturel protégé, en région parisienne, près de Fontainebleau. Il s’agit d’un projet qui repense plus en amont la relation au site comme l’expérience d’un luxe essentiel proposée au client.

La construction hôtelière, par la complexité de ses contraintes et la diversité de ses acteurs, constitue un formidable terrain d’expérimentation pour les architectes, les urbanistes ainsi que les paysagistes.

Dans un contexte de mutation du tourisme et de remise en question des différents modèles de développement, l’hôtel engage, au-delà de l’objet architectural, une réflexion sur la manière dont nous accueillons, habitons et partageons les territoires. Construire un équipement hôtelier aujourd’hui, c’est créer une expérience, respecter l’environnement, et inscrire l’architecture dans une démarche de durabilité et d’innovation.