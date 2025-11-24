Comment l’architecture contribue-t-elle à répondre aux enjeux du logement social ? Plusieurs professionnels nous répondent.

Le logement social est intrinsèque à l’architecture de nos villes. Conçu pour répondre aux besoins des populations les plus modestes, cet habitat incarne un enjeu social, économique mais aussi architectural.

Depuis ses origines, le logement social a évolué, reflétant divers changements politiques, économiques et culturels.

L’architecture joue un rôle essentiel dans cette dynamique, car elle ne se limite pas à la simple fonction de fournir un toit mais elle prend en compte d’autres critères comme la qualité de vie, le bien-être des usagers, l’intégration sociale et le développement durable.

©Schnepp Renou

Enjeux architecturaux et sociaux

L’un des principaux objectifs du logement social est de favoriser l’accès au logement pour tous, notamment pour les populations à faibles revenus.

L’architecte doit donc concevoir des espaces accessibles, fonctionnels et adaptés aux besoins divers, qu’il s’agisse de personnes âgées, de familles nombreuses ou de personnes en situation de handicap. L’architecture du logement social doit s’intégrer harmonieusement, en respectant le contexte historique, paysager et social du quartier.

L’un des enjeux est d’assurer aux habitants un cadre de vie agréable, sécurisant et confortable. Cela passe par une conception soignée des circulations, des espaces communs, de l’isolation phonique et thermique, ainsi que par la luminosité naturelle et la ventilation.

Plusieurs architectes excellent dans la réalisation de tels projets. Citons par exemple l’architecte Ingrid Taillandier qui engendre des projets résidentiels exemplaires favorisant les matériaux nobles, les intérieurs lumineux, les volumétries recherchées ainsi que les espaces extérieurs. Ses réalisations soignent le voisinage et respectent les continuités dans n’importe quel contexte urbain qu’il soit hétérogène ou dense.

La fondatrice de l’agence parisienne ITAR n’a attendu ni une pandémie ni certaines tendances pour développer des réalisations à l’architecture fonctionnelle, bienveillante, qui vise à optimiser l’espace et à répondre aux besoins des habitants. Les usagers sont placés depuis bien longtemps au cœur des réflexions de l’architecte académicienne. En attestent plusieurs récits, essais mais aussi des livres qui mettent en avant les portraits d’habitants ainsi que les lieux de vie et le lien social qui les lie.

De même, la modularité, la facilité d’accès et la sécurité sont les éléments clés de telles constructions. La conception d’espaces verts, jardins partagés, toits végétalisés ou patios contribue aussi à améliorer la qualité de vie et à favoriser la biodiversité en milieu urbain.

L’usage de matériaux durables, recyclés ou locaux, ainsi que des techniques de construction modernes comme les bâtiments à basse consommation, les structures modulaires, servent la durabilité et la réduction des coûts. Le projet d’ITAR à Aubervilliers en coche d’ailleurs toutes les cases.

©Schnepp Renou

Nous avons sollicité Atelier Téqui Architectes, qui réalise depuis longtemps divers programmes de logements. L’agence d’architecture, établie à Paris, engendre des projets qualitatifs qui répondent avec brio à chaque contexte, géographie, climat, etc...

L’architecte Louis Téqui, souligne que les pratiques et propositions de son atelier sont uniques et cela s’applique à toutes les réalisations. Celles-ci ne pouvant pas être standardisées, elles peuvent accueillir tantôt des espaces privés supplémentaires ou des espaces collectifs, le tout en allant toujours au-delà de ce qui est demandé.

Citons par exemple le projet de 40 logements et commerces que l’Atelier Téqui Architectes a livré dans la ZAC Cristino-Garcia à Saint-Denis. Un projet qui s’inscrit plus largement dans l’étude urbaine pour la requalification du quartier Boise-Dupont, menée par l’Atelier JAM.

Outre l’idée de prolonger l’esprit du quartier, en conservant l’âme de la « petite Espagne », l’architecte a proposé de doter l’ensemble d’espaces intermédiaires, en double hauteur, à l’interface entre deux logements, comme une pièce supplémentaire. Une idée qui a séduit la maîtrise d’ouvrage. Des attentions comme celle-ci rehaussent les projets et leur apportent une grande valeur ajoutée, et peu importe les idées proposées l’enjeu reste le même : le confort des usagers.

©Fred Delangle

À Mantes-la-Ville, Atelier Krauss Architecture a réalisé un projet généreux qui comprend 231 logements familiaux et des jardins partagés. Dans le but d’offrir aux habitants des logements de qualité, il a été opté pour une grande flexibilité et évolutivité.

Des principes fondamentaux mis en application malgré une très grande contrainte budgétaire. Tous les appartements bénéficient d’au moins un espace extérieur privatif. Selon l’architecte Itamar Krauss, chaque projet de l’agence comprend des compromis mais pour garder toujours l’essentiel.

©Cyrille Lallement

À Paris, Fabien Brissaud (Mobile Architectural Office) a réalisé un ensemble de 15 logements sociaux en pierre massive, bois et béton de chanvre. La pierre de taille provient du bassin parisien (pierre de Noyant). L’ossature bois et le béton de chanvre, de leur côté, mettent en avant l’économie des ressources.

La préfabrication des éléments constructifs (prémurs, pierre, FOB) a permis de déployer un chantier à faible nuisance et respectueux de son voisinage. Le logement social devient ainsi un terrain d’expérimentation où de nouveaux critères sont considérés, voire appliqués.

Préférences actuelles et défis futurs

La construction écologique constitue l’une des préférences actuelles. Elle met l’accent sur l’utilisation de matériaux biosourcés (bois, chanvre, terre crue), la réduction de l’empreinte carbone et l’intégration d’énergies renouvelables (panneaux solaires, géothermie) tout comme les conceptions passives ou à énergie positive.

Toutes ces astuces visent à réduire fortement les coûts énergétiques et à limiter l’impact environnemental. Parmi les perspectives d’innovation et les défis futurs, nous pouvons citer l’implication des résidents dès la conception pour répondre plus précisément à leurs besoins et favoriser l’appropriation, la conception de bâtiments capables de s’adapter aux évolutions sociales, climatiques ou technologiques.

Malgré tout, dans le logement, nous nous dirigeons vers la réhabilitation et la reconversion. Atelier Téqui possède une multitude d’exemples dans ce domaine, comme la transformation et surélévation d’un garage en 63 logements et un commerce. C’est une réhabilitation lourde et une restructuration d’une construction, datant de 1957 et réalisée par l’architecte Claude Béraud, premier Grand Prix de Rome.

Remanié avec habileté, le projet s’est doté d’une surélévation de trois niveaux en structure mixte bois-métal, façade à ossature et bardage bois. La quasi-totalité de la structure d’origine est conservée, et la façade existante est restaurée. Une seconde façade est installée en retrait, protégeant les logements du bruit environnant et du froid hivernal.

Des baies coulissantes pliantes permettent une ouverture intégrale du logement sur le jardin d’hiver créé dans l’interstice. La mémoire du bâtiment est conservée.

À travers l’histoire, l’architecture a joué un rôle clé pour répondre aux divers enjeux, en proposant des solutions adaptées aux besoins des populations. Les perspectives d’avenir, laissent entrevoir des quartiers où la qualité de vie, la solidarité et la durabilité seront au cœur des projets architecturaux.



Propos recueillis par Sipane Hoh