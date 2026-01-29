Le budget des 40 chantiers, comprenant villages et équipements sportifs, est confirmé, avec 868 millions d'euros de fonds publics et plus de 500 millions d'euros de privés.

À quatre ans des Jeux olympiques d’hiver 2030, l’architecture financière de l’événement se précise. Réunis mercredi, les administrateurs de la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) ont validé les budgets et les modalités de financement des quelque 40 chantiers nécessaires à l’organisation de l’événement, des villages des athlètes aux infrastructures sportives et aux aménagements d’accès du public.

Le périmètre exact des sites devant accueillir les épreuves dans les Alpes françaises reste encore à préciser et ne sera définitivement tranché qu’en juin. Dans cet intervalle, la Solideo avance sur la base d’un « schéma préférentiel ». L'enveloppe financière avait été chiffrée à 1,4 milliard d’euros lors d’une première estimation réalisée en décembre.

668 millions d'euros d'argent public

Le financement des infrastructures repose majoritairement sur des fonds publics, qui doivent représenter 868 millions d’euros. Cette somme se répartit entre l’État et les deux régions hôtes — Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes — pour 587 millions d’euros, tandis que 281 millions supplémentaires proviendront d’autres collectivités territoriales. Le reste de l’investissement, soit un peu plus de 500 millions d’euros, doit être mobilisé par le secteur privé, en grande partie par des promoteurs immobiliers.

Réunie en conseil d’administration mercredi 28 janvier, la Solideo a acté la validation de sa « maquette financière ». Celle-ci recouvre, selon l’établissement public, « l’ensemble des coûts et des financements associés à chaque opération ».

L’établissement public voit dans cette validation « une nouvelle étape clé dans la mise en œuvre de sa mission de livraison des ouvrages ». Il précise que le document a été « élaboré en concertation avec l’ensemble des collectivités concernées » et qu’il « repose sur un financement équilibré, partagé et soutenable, strictement limité aux besoins nécessaires à l’organisation des Jeux et à la construction de leur héritage ».

Un collectif citoyen engage plusieurs recours

La Solideo n'a communiqué aucun détail chiffré concernant le coût individuel de chaque infrastructure.

En revanche, le collectif citoyen JOP 2030 a publié un document détaillé, dénonçant le manque de « participation du public au processus décisionnel » tant avant la candidature qu’après l’attribution des Jeux. L’association a par ailleurs engagé plusieurs recours, devant un organisme onusien à Genève, ainsi que devant les tribunaux administratifs de Lyon et de Marseille.

Le tribunal de Marseille a exigé lundi 26 janvier que la Solideo fasse preuve de davantage de transparence dans la communication et l’information sur ses projets. L’établissement a annoncé son intention de se pourvoir en cassation, précisant être « d’ores et déjà pleinement engagé dans une démarche de concertation sur l’ensemble des ouvrages olympiques ».

D’après le document publié par le collectif, le village olympique de Briançon sera le plus important, avec un coût estimé à 296 millions d’euros. Les autres villages d’athlètes sont prévus à Saint-Jean-de-Sixt (51 millions), Bozel (78 millions) et Nice (86 millions). Le complexe omnisports de Nice, seule infrastructure à construire intégralement pour accueillir des épreuves de sports de glace, se voit allouer 148 millions d’euros, montant qui atteint 186 millions lorsqu’on y intègre les « aléas, mesures d’accélération et ajustements ».

Par Nils Buchsbaum (avec AFP)