Action Logement a présenté son bilan pour 2025 : 11,16 milliards d'euros d’investissements, 45 500 chantiers lancés et 902 millions d'euros d’aides versées aux salariés en 2025.

Action Logement a dévoilé mardi 20 janvier à Paris des résultats marqués par des engagements financiers conséquents dans un contexte de crise du secteur. L’organisme, qui gère 1,2 million de logements et emploie 21 500 salariés, a investi 11,16 milliards d’euros dans la construction en 2025 et versé 902 millions d’euros d’aides au logement aux salariés.

Lors de cette cérémonie des vœux d’Action Logement, son président Bruno Arcadipane a dressé un constat sans détour sur la situation actuelle. « Le contexte est difficile, chacun le sait. Le secteur du logement est sous tension », a-t-il déclaré, évoquant également la « difficulté intense » à laquelle sont confrontés les salariés pour accéder à un logement.

Malgré ce contexte, l’organisme, dont les deux missions prioritaires consistent à construire des logements et à accompagner les salariés dans l’accès au logement, a affiché des résultats en ligne avec ses engagements.

Action Logement a ainsi lancé la construction de 45 500 habitations, livré 35 300 logements neufs sur l’ensemble du territoire français et opéré 37 000 réhabilitations.

902 millions d'euros d'aides aux salariés

Présent lors de la cérémonie, le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, a salué « une production de logements qui reste extrêmement conséquente », en dépit d’un secteur qui, selon lui, « connaît une crise énorme ».

Financé par les entreprises, l’ex-1 % patronal a par ailleurs accordé 821 000 aides aux salariés en 2025, représentant un total de 902 millions d’euros. Cela représente notamment 350 000 garanties visale, un dispositif par lequel Action Logement se porte gratuitement caution pour couvrir les loyers impayés et les dégradations locatives au bénéfice des bailleurs, lorsque le locataire fait défaut.

« Nous tenons scrupuleusement le rythme » fixé par la convention quinquennale 2023-2027 signée avec l’État et les partenaires sociaux, a assuré la directrice générale d’Action Logement, Nadia Bouyer.

Par Nils Buchsbaum (avec AFP)