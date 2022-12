Big Bag ‘n Go lance sa nouvelle génération de big bag 100% recyclable

En juin dernier, Big Bag ‘n Go annonçait intégrer l’entreprise SOS Bennes, renforçant ainsi son engagement en faveur de l’économie circulaire. Aujourd’hui, la start-up confirme son ambition en dévoilant sa nouvelle génération de big bag, fabriquée à partir de plastique recyclé.

La production de big bags génère chaque année environ 800 000 tonnes de plastique à travers le monde, et près de 50% d’entre eux sont recyclés. Partant de ce constat, Big Bag ’n Go désire ouvrir la voie vers de nouveaux standards.

Environ 30 bouteilles plastiques remises en circuit

Le spécialiste de la reprise de déchets du bâtiment annonce ainsi la commercialisation du 1er big bag fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées (PET - Polyéthylène Téréphtalate) et 100% recyclables.

La production d’un big bag d’1,5 tonne permet la remise dans le circuit d’environ 30 bouteilles d’eau d’1,5 litre. Le PET se distingue également par sa photo-résistance, sans qu’il ne soit nécessaire d’y apporter le moindre traitement supplémentaire. « Fini le recours aux produits chimiques pour protéger les big bags photo-sensibles », défend la start-up dans un communiqué. Dans un souci d’éco-conception globale, la toile et les sangles n’arborent plus de couleurs.

Testée en laboratoire avant sa commercialisation, cette nouvelle génération de big bag est aussi résistante que la version classique. Elle devient également un outil simplifiant la pratique du tri sur chantier, grâce à son zip refermable et recyclable qui « prévient le mélange des flux de déchets ».

Une démarche innovante donc, qui vise à contribuer à la « bascule » du secteur de l’économie circulaire. « Chaque initiative participe à l’effet papillon. Les technologies industrielles et les filières de collecte se mettent en place. Nous avons pour mission d’informer et de sensibiliser les utilisateurs à la nécessité de recourir à des contenants issus du recyclage et éco-conçus », explique Arnaud Rongier, président de Big Bag ’n Go.

La spécialiste se fixe pour objectif de déployer progressivement cette nouvelle gamme d’ici début 2023, sous les trois formats refermables adaptés à chaque typologie de besoin. Une commercialisation qui devrait coïncider avec l'application de la future REP bâtiment.

Marie Gérald

Photo de Une : Sac recyclable © Big Bag' n Go