REP Bâtiment : l'éco-organisme Valdelia reçoit à son tour l'agrément Développement durable | 14.10.22

Alors que la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) sur les Produits et Matériaux de la Construction et du Bâtiment (PMCB) entre en vigueur dans moins de 3 mois, les quatre éco-organismes candidats ont officiellement obtenu leur agrément. Le dernier en date : Valdelia, déjà agréé pour la filière sur les déchets d’éléments d’ameublement (DEA), et désormais agréé pour les déchets du bâtiment non inertes.

Fin du suspense pour Valdelia. Après Eco-Mobilier (devenu Ecomaison), Valobat, et Ecominéro, l’éco-organisme a également reçu son agrément de la part du ministère de la Transition écologique dans le cadre de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) sur les Produits et Matériaux de la Construction et du Bâtiment (PMCB). Déjà agréé depuis près de 10 ans pour la filière de collecte et de recyclage des Déchets d’Éléments d’Ameublement (DEA) non ménagers, l’éco-organisme Valdelia élargit donc ses compétences pour répondre aux objectifs de la REP Bâtiment. L’éco-organisme pourra désormais collecter, réemployer et recycler les déchets du bâtiment de catégorie 2, c’est-à-dire les déchets « non inertes », qu’il s’agisse de bitume, de plastiques, de menuiseries, de laines minérales, de verre, de bois, ou de textiles. Une collaboration étroite avec Ecominéro À noter que Valdelia s’associe également à Ecominéro, agréé pour les déchets inertes (bétons, tuiles, briques, carrelages, céramiques sanitaires, enrobés et pierres etc.), « afin de simplifier les démarches des entreprises adhérentes à travers un parcours unique ». « Nous misons sur un réseau de proximité à travers le développement de points de collecte chez les distributeurs et négoce et sur les chantiers de construction et rénovation. Notre souhait est de faire des metteurs sur le marché de ces PMCB non pas de simples contributeurs, mais de vrais acteurs de l’économie circulaire dans sa globalité », explique Arnaud Humbert-Droz, président exécutif de Valdelia. L’éco-organisme nouvellement agréé pour la REP Bâtiment précise que Chausson Matériaux, CMEM et le groupe Janneau l’ont déjà rejoint en tant que premiers actionnaires. Prochaine étape : la publication des barèmes sur le montant de l’éco-contribution pour donner plus de visibilité aux acteurs du bâtiment, et l’adhésion officielle des metteurs sur le marché qui vont choisir leur éco-organisme. Claire Lemonnier



Photo de une : Adobe Stock

Claire.lemonnier