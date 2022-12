L'arrêté fixant le cahier des charges des éco-organismes dans le cadre de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) Bâtiment a été publié au Journal Officiel. Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a annoncé que cette nouvelle filière serait donc bien opérationnelle « dès 2023 ».

La Responsabilité Élargie du Producteur (REP) appliquée aux Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment (PMCB) sera bien opérationnelle « dès le début de l'année 2023 », a annoncé ce jeudi le ministère de la Transition écologique. Initialement prévue pour 2022, le lancement de cette filière aura finalement pris un an de retard, le temps de fixer ses règles et principes.

Des éco-organismes chargés de la collecte gratuite des déchets

Dans un secteur qui produit plus de 42 millions de tonnes de déchets par an, cette nouvelle REP devra mettre en place « la collecte gratuite par les éco-organismes des déchets du bâtiment aux entreprises du secteur de la construction, aux artisans et aux particuliers », dans le cadre de la loi AGEC, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

L'arrêté fixant le cahier des charges des éco-organismes - très attendu par les acteurs impliqués - vient d'être publié au Journal Officel. Ce cahier des charges prévoit de « mailler le territoire de points de reprise en fonction des besoins locaux », mais aussi de « renforcer l'accessibilité des points de collecte en fonction des contraintes des professionnels ». Enfin, il permettra de « désaturer le réseau de déchetteries des collectivités locales ».

Le texte précise également les démarches d’éco-conception qui devront être désormais soutenues pour les produits et matériaux du secteur du bâtiment. « Cette nouvelle filière constitue une démarche pionnière de la France, en Europe et dans le monde », souligne le ministère.

L’éco-organisme Valobat a réagi dans la foulée, se réjouissant de la publication de ce cahier des charges. Hervé de Maistre, président de Valobat, a notamment estimé qu'il s'agissait d'un « excellent signal » pour avancer vers le déploiement de la filière. L'éco-organisme attend désormais « la mise en consultation de l'avis producteurs ».

Marie Gérald

Photo de Une : ©Adobe Stock