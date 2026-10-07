Une étude de La Banque postale souligne le poids croissant de l’adaptation climatique des bâtiments dans les investissements des collectivités locales.

L’adaptation des bâtiments au changement climatique constituera un chantier majeur dans les prochaines années, notamment pour les bâtiments scolaires, a indiqué mardi 6 octobre la Banque postale, à l’occasion de la présentation de son étude sur les finances des collectivités locales.

« Cette année, on a été rattrapé par les différentes canicules. L'adaptation du bâti scolaire, notamment, mais aussi celui des établissements d'hébergement : il y a un énorme chantier d'adaptation des bâtiments existants », a affirmé Serge Bayard, directeur général de la banque des entreprises et du développement local de la Banque postale, lors d’une conférence de presse.

« On a lancé une enveloppe spécifique cet été avec la Banque des territoires (filiale de la Caisse des dépôts) pour l'adaptation des écoles », a ajouté M. Bayard.

L’adaptation devra également concerner « d’autres bâtiments qui d'ailleurs ne sont pas forcément très anciens mais ont été plus construits pour lutter contre le froid… », notamment des « gares » ou des « hôpitaux », a-t-il poursuivi.

Pour faire face à des épisodes de canicule plus fréquents, la France est confrontée à « un mur d'investissements », avait déclaré en juin la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut.

Des marges de financement réduites

Lors du pic de chaleur en juin, 4 476 établissements scolaires sur les 67 000 que compte le pays ont fermé. Pour certaines associations, les 5,4 milliards d’euros de coupes prévues pour les collectivités locales dans le budget 2027 risquent de réduire leurs capacités d’investissement en matière d’adaptation.

François Thomazeau, de l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE), estime par ailleurs que le relèvement du Fonds vert à 1 milliard d’euros annoncé par le gouvernement « semble relever d’une insincérité manifeste » : « l’enveloppe est en partie détournée de son usage initial avec l'apparition » de « 200 millions d'euros d'autorisations d'engagement pour l'immobilier de l'État », a-t-il indiqué à la presse.

De son côté, l’association Régions de France a alerté sur les conséquences de la baisse de plus de 2 milliards d’euros du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), principal soutien de l’État à l’investissement des collectivités, sur certains investissements liés à l’adaptation.

Selon la Banque postale, les dépenses de fonctionnement des collectivités locales devraient progresser de 2,2 % en 2026, à 244,3 milliards d’euros, tandis que leurs recettes de fonctionnement augmenteraient de 2,1 %, à 289,1 milliards d’euros.



Avec AFP