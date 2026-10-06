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69 % des Français ont souffert de la chaleur dans leur logement cet été

Étude
Publié le 06 octobre 2026 à 16h00, par Claire Lemonnier
Après un été marqué par plusieurs vagues de chaleur, 69 % des Français déclarent avoir souffert dans leur logement. Selon le dernier Sofinscope, le confort d’été s’impose désormais comme un critère majeur dans le choix d’un logement.
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Pour la dernière édition de son « Sofinscope », Sofinco s’est intéressé aux logements des Français face aux fortes chaleurs.


Des logements mal adaptés aux fortes chaleurs


Après un été particulièrement chaud, avec plusieurs vagues de canicules, 69 % des Français déclarent avoir souffert de la chaleur dans leur logement et 54 % estiment que leur logement ne les a pas suffisamment protégés des températures extérieures.


Dans le détail, quatre Français sur dix ont dû engager des dépenses supplémentaires pour mieux supporter la chaleur, et 21 % ont même envisagé de déménager pour un logement plus adapté.


Dans ce contexte, 91 % des Français appellent à repenser la conception et la rénovation des logements, et le même pourcentage souhaiterait que le diagnostic de performance énergétique (DPE) prenne davantage en compte le confort d’été.


Le confort d’été s’impose désormais comme un critère décisif dans le choix d’un logement pour 92 % des Français, au même titre que le confort d’hiver. Ce critère devance même les consommations énergétiques et le montant des dépenses en énergie (tous deux cités par 89 % des personnes interrogées).


Ventilation, protections solaires, végétalisation : les Français prêts à agir


À court terme, 34 % envisagent d’acheter un ventilateur, 30 % d’installer des protections solaires et 30 % d’acquérir un climatiseur mobile.


Parmi les propriétaires, 33 % souhaitent améliorer la ventilation de leur logement, 30 % réaliser des aménagements végétalisés et 28 % renforcer l’isolation.


… mais freinés par le coût de tels travaux


Mais le coût de tels équipements et travaux reste un frein important. Il est cité par 53 % des personnes interrogées, devant le reste à charge après les aides publiques (36 %), la difficulté à trouver des professionnels de confiance (29 %) et la nécessité d’avancer les frais (27 %).

 


Pour passer à l’action, près de trois Français sur dix attendent un financement avec des conditions avantageuses (29 %) et 24 % voudraient pouvoir étaler leur paiement dans le temps.


« Les résultats de notre baromètre soulignent le besoin d’un accompagnement des propriétaires combinant information, expertise technique et solutions de financement pour transformer les intentions en projets concrets et accélérer l’adaptation du parc résidentiel aux nouvelles réalités climatiques », commente Franck Oniga, directeur général de Sofinco.


Cette étude a été menée auprès de 1 023 Français âgés de plus de 18 ans, qui ont été interrogés les 16 et 17 septembre par questionnaire autoadministré en ligne.

                                                                             

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Claire Lemonnier
Directrice de la publication - Batiweb

Claire Lemonnier est rédactrice en chef de Batiweb. Spécialisée dans tous les sujets liés au BTP et à l’immobilier, elle supervise la ligne éditoriale du média et suit de près l’évolution du secteur, des innovations techniques aux grandes tendances du marché de la construction.

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