Travaux de rénovation : le financement, un frein majeur au passage à l’acte
Après les résultats d’une étude sur les Français et la chaleur dans leur logement, le Sofinscope et OpinionWay s’intéressent aux critères de choix d’un artisan pour réaliser des travaux et aux solutions de financement.
Pour cette nouvelle enquête, 401 artisans ont été interrogés par téléphone du 1er au 16 septembre 2026.
La réputation, premier critère de choix d’un artisan ?
Il en ressort que selon ces professionnels, 61 % des Français placent la réputation et le bouche-à-oreille en tête des critères de choix d’un artisan, devant l’expertise et la qualité des prestations (21 %).
Étude OpinionWay pour Sofinscope
Autre enseignement important : 64 % des artisans identifient le manque de moyens financiers des clients comme raison expliquant le refus de leur devis. Pour 25 %, il s’agit même de la raison principale.
Étude OpinionWay pour Sofinscope
Des solutions de financement encore trop peu accessibles
Près de la moitié (49 %) des professionnels estiment que les démarches d’accès aux solutions de financement freinent le lancement des travaux.
Dans ce contexte, 28 % souhaiteraient pouvoir proposer davantage de solutions de financement à leurs clients.
Côté financement, le paiement comptant reste la solution la plus fréquemment utilisée par les clients pour payer leurs travaux (50 %), devant le prêt personnel ou le prêt bancaire classique (41 %), le paiement en plusieurs fois (23 %), et enfin MaPrimeRénov’ et l’éco-prêt à taux zéro (20 % chacun).
Étude OpinionWay pour Sofinscope
Des aides jugées complexes et difficiles à obtenir
Concernant les dispositifs d’aides, 70 % des artisans estiment qu’ils sont difficiles à comprendre et 75 % qu’ils ne sont pas faciles à obtenir.
Si 49 % des professionnels reconnaissent qu’ils encouragent davantage les particuliers à engager des travaux, plus d’un sur deux (51 %) regrettent que leurs évolutions fréquentes créent de l’incertitude pour les entreprises.
« La qualité du travail et la confiance accordée aux artisans restent au cœur de la décision des particuliers. Mais il met aussi en évidence un besoin d’accompagnement plus lisible pour transformer les devis en chantiers, notamment lorsque le budget constitue un obstacle. En facilitant l’accès à des solutions de financement responsables et adaptées, en complément des aides publiques, nous pouvons contribuer à sécuriser les parcours, soutenir les professionnels et accélérer la rénovation énergétique des logements », commente Franck Oniga, directeur général de Sofinco.
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