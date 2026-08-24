Selon le SDI, 97 % des dirigeants de TPE jugent la France en crise économique et 34 % envisagent une cessation d'activité.

Dans son enquête sur l'état des lieux des TPE au deuxième trimestre 2026, le syndicat des indépendants et des TPE (SDI) a interrogé plus de 1 000 de ses adhérents. L'occasion de faire le point sur leurs opinions concernant des sujets d'économie et de politique alors que l'élection présidentielle approche à grands pas.

Premier enseignement de cette étude : les gérants de TPE sont particulièrement pessimistes en ce qui concerne la conjoncture économique de la France. Ainsi, 97 % des sondés considèrent que le pays se trouve actuellement en situation de crise économique, alors que près de deux tiers constatent une diminution de leur chiffre d'affaires.

Un tiers des sondés envisagent une cessation d'activité

À court terme, les difficultés économiques risquent d'avoir des conséquences, puisque 38 % disposent de moins de trois mois de visibilité financière. Ainsi, 34 % envisagent une cessation d'activité, en baisse de deux points par rapport au T1 2026, mais à un niveau toujours largement supérieur au T4 2025 (21 %) et encore plus au T3 2025 (16 %).

Des incertitudes qui mènent à une diminution des TPE engageant une démarche de recrutement : 13 % contre 22 % au T1 2024. Pour 82 % d'entre eux, l'obstacle principal est le manque de candidats. Vient ensuite le niveau des charges salariales, évoqué par 51 % des dirigeants.

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Concernant le scrutin présidentiel, qui aura lieu les 18 avril et 2 mai prochains, 87 % de la population interrogée se dit prête à aller voter. Les dirigeants de TPE seraient donc plus concernés dans ce vote que la moyenne des Français, qui sont 26 % à ne pas s'être déplacés au premier tour de 2022.

Le congé climatique divise chez les adhérents au SDI

Pour 56 % des participants à l'étude, la réduction du coût du travail doit être la priorité du scrutin présidentiel, devant la simplification administrative et la sécurité, toutes deux à 15 %. Une réforme qui permettrait selon eux de favoriser des recrutements.

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Pourtant, l'insatisfaction domine pour l'instant et une large majorité n'a pas encore arrêté son choix sur un candidat. En effet, 40 % des sondés estiment qu'aucun prétendant à l'Élysée n'est pour l'instant à la hauteur des enjeux du pays et des problématiques des TPE. Pour le reste, seuls 30 % identifient une candidature qui les satisfait et 30 % ne parviennent pas encore à se prononcer sur l'identité du candidat qu'ils soutiendront.

Sur une question comme celle du congé climatique, qui a émergé lors des multiples canicules de cet été, les dirigeants de TPE sont partagés. 54 % trouvent la proposition formulée par Marine Tondelier, candidate du parti Écologiste, inadaptée aux réalités de leurs entreprises.

Cependant, alors que le SDI a émis des craintes sur son application, 28 % de ses adhérents interrogés estiment que le congé climatique peut être utilisé pour certains métiers, et 16 % supplémentaires estiment qu'il est envisageable s'il est compensé financièrement.