Consacré à la rénovation énergétique, le salon Renodays invitera différents acteurs, dont l'Agence Qualité Construction (AQC). Pour son directeur général Philippe Estingoy, l'événement sera l'occasion de valoriser ses travaux en termes de prévention de désordres de construction, tout en valorisant les compétences des artisans en matière de rénovation énergétique. Entretien.

Qu’est-ce qui a motivé la participation de l’AQC aux Renodays ?

Philippe Estingoy : Comme nous travaillons depuis des années sur ce sujet de la rénovation énergétique, au travers de nos actions traditionnelles, mais aussi au travers du pilotage d’un certain nombre de programmes, il nous paraissait indispensable d’être présents à ce salon.

Notre but est de valoriser l’ensemble des productions qui sont faites à l’ensemble des acteurs et de l’ensemble des professionnels de la construction, de façon à ce que les travaux que nous avons faits avec l’ensemble des acteurs soient bien partagés et par la suite utilisés.

Le tout en mettant l’accent sur qualité de la rénovation, sujet de prédilection de l’AQC…



Philippe Estingoy : C’est notre vocation permanente. Au travers de notre présence et de notre posture, on est garant de la prise en compte de la qualité et de l’état de construction, ainsi que de la prévention des désordres.

Du coup, dès lors que ce principe est établi, on ne le remet plus en avant dans des conférences et organisations du type Renodays. On cherche d’abord à valoriser les productions. Notre sujet sur les Renodays c’est de bien d’abord valoriser des grands programmes qui vont permettre d’attendre la performance énergétique souhaitée et qui vont se faire avec les enjeux de désordre et de qualité de la construction.

De nouveaux projets spécifiques seront-ils révélés à l’occasion des Renodays ?

Philippe Estingoy : On fait du travail de fond et on fait de l’information de fond. Et de fait on donnera, comme on donne assez régulièrement, l’avancement sur un certain nombre de travaux. Et dans ce cadre, on a prévu des communications sur un certain nombre de sujets qui nous paraissent essentiels, comme la base données nationale du bâtiment, comme le projet Sereine, comme la démarche Rénostandard, comme le programme Feebat.

On fait ça en utilisant tous les moyens que Renodays met à notre disposition. On fera également tester des outils comme Check'Réno, qui est tout à fait intéressant. Il est prévu qu’on anime des ateliers. Il y a plusieurs possibilités d’animation et donc on s’est inscrit dans toutes, afin de parler de tous les sujets évoqués.

Quels acteurs de la rénovation énergétique seront ciblés par l’AQC aux Renodays ?

Philippe Estingoy : L’idée, c’est de montrer le travail de fond et les outils qui durablement vont être utiles, à l’ensemble des acteurs pour pouvoir progresser dans la démarche de rénovation. On vise tous les acteurs, mais pas tout à fait avec les mêmes axes d’utilisation des outils.

Je précise que sur le même stand, on valorisera trois grands programmes : Profeel, Feebat mais aussi Oscar, sur lequel l’AQC n’intervient pas, mais dans le cadre duquel on a des échanges nombreux. Et ce de façon à montrer la cohérence qu’il y a dans les productions de ces trois grands programmes : le programme Profeel étant plutôt sur du fond technique, le programme Feebat étant plutôt sur les logiques d’outils de formation et le programme Oscar étant davantage sur l’organisation de l’opération sur le terrain.

Selon vous, le déploiement d’OSCAR n’est-il pas l’occasion d’améliorer les dispositifs d’aides à la rénovation énergétique, on ne peut plus sous le feu des critiques ces derniers temps ?

Philippe Estingoy : Les petits artisans ont besoin d’être aidés de ce côté-là, de façon à ce qu’ils puissent se concentrer sur le métier, qui est la réalisation de travaux de qualité.

L’enjeu d’OSCAR c’est bien de les aider et du coup d’encore mieux valoriser leur capacité à bien faire. Le truc qui m’agace beaucoup en ce moment, ce sont les critiques faites à l’égard des artisans et entreprises, parce qu’il y en a quelques uns qui ne le font pas bien. Mais il n’y a que ceux-là qu’on met en avant, alors qu’il y a 95 % d’entre eux qui font du bon boulot et qui nous font progresser. C’est quelque chose que les Renodays vont aider à mettre en valeur. Il faut redonner de la confiance envers les acteurs qui vont faire les travaux.

On croit beaucoup en ces premiers Renodays pour faire passer des messages à l’ensemble des acteurs et établir des échanges entre acteurs qui aident à la bonne réalisation des travaux de performance énergétique.

