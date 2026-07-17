Réduire les consommations, améliorer le confort et optimiser les installations : les trois lauréats dans la catégorie Génie climatique tertiaire des Innovation Awards du Paris Builders Show misent sur des solutions adaptées aux nouveaux enjeux du bâtiment.

Le 2 juillet, à la Cité du Cinéma de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), les lauréats des Innovation Awards 2026 ont été dévoilés. Organisé autour de plusieurs catégories couvrant les différents domaines de la construction, le palmarès distingue des solutions développées par les industriels pour répondre aux évolutions des pratiques et des exigences du secteur.

Dans la catégorie Tertiaire/Génie climatique, le jury a récompensé trois innovations portées par Viega, Jeremias France et Panasonic. Si leurs technologies diffèrent, elles poursuivent un même objectif : améliorer les performances des installations, réduire les déperditions énergétiques et répondre aux contraintes des projets neufs comme des opérations de rénovation.

Lauréat Or : Viega repense le bouclage d'ECS avec Smartloop-Inliner

La solution Smartloop-Inliner de Viega

Avec Smartloop-Inliner, Viega revisite le principe du bouclage d'eau chaude sanitaire. Alors qu'une installation classique nécessite deux colonnes verticales – l'une pour l'alimentation, l'autre pour le retour vers le générateur –, le fabricant allemand regroupe les deux fonctions dans une seule colonne grâce à une architecture concentrique. « Nous avons un tube principal qui alimente l'eau chaude et le retour se fait par un tube à l'intérieur », expose Karim Naili, responsable prescription de Viega France.

La colonne montante en acier inoxydable intègre un tube flexible en polybutène assurant le retour de l'eau, ce qui supprime une colonne technique complète et réduit d'autant les besoins en supportage et en isolation. L'encombrement des gaines techniques est ainsi diminué, un atout aussi bien en construction neuve qu'en rénovation.

L'intérêt de cette configuration est également thermique. En circulant à l'intérieur de la colonne d'alimentation, le retour reste au contact d'une eau maintenue à haute température. Son refroidissement est ainsi limité avant son retour vers la production d'ECS, ce qui réduit l'énergie nécessaire pour retrouver la température de service.

Viega annonce jusqu'à 30 % de déperditions thermiques en moins par rapport à un bouclage traditionnel. Selon les simulations du fabricant, cela représenterait près de 28 000 euros d'économies annuelles pour un immeuble de dix étages comprenant une cinquantaine de logements.

Au-delà des économies d'énergie, cette conception répond également à des enjeux de confort et de qualité sanitaire. En limitant le refroidissement de l'eau de retour, le système contribue au maintien de températures défavorables au développement de la légionelle tout en réduisant le temps d'attente avant l'arrivée de l'eau chaude aux points de puisage.

Côté mise en œuvre, le système repose sur la technologie de sertissage à froid Sanpress Inox développée par Viega. Le tube de retour est installé en longueur continue, jusqu'à 75 mètres sans raccord intermédiaire.

Déjà commercialisé depuis plusieurs années dans les pays nordiques, Smartloop-Inliner sera lancé en France à la rentrée 2026. Le fabricant cible en priorité le logement collectif, l'hôtellerie ainsi que les résidences étudiantes et seniors.

Lauréat Argent : Jeremias optimise la ventilation double flux avec Ekkotherm

La solution Ekkotherm de Jeremias France

Si les centrales de ventilation double flux affichent aujourd'hui des rendements de récupération de chaleur proches de 90 %, une partie de cette énergie est ensuite perdue dans les réseaux de distribution. C'est sur ce point que Jeremias France a choisi d'intervenir avec Ekkotherm, un conduit de ventilation triple paroi (combinant un système double flux coaxial et une isolation intégrée) qui poursuit l'échange thermique jusqu'aux bouches de soufflage.

Issue du savoir-faire historique du fabricant dans les conduits de fumée, la solution réunit dans une même enveloppe les flux d'air extrait et d'air neuf. L'air chaud évacué circule dans le conduit central, tandis que l'air insufflé emprunte un second passage périphérique, le tout étant protégé des déperditions extérieures par une isolation en laine de roche compressée de 25 mm. « On prolonge l'échange thermique tout au long de la distribution », résume Enzo Fournier, responsable produit ventilation.

Selon Jeremias, cette conception permettrait de porter le rendement global de récupération de chaleur de 90 à 97 %. En hiver, l'air insufflé atteindrait ainsi environ 18 °C, contre 15 à 16 °C avec une installation conventionnelle. « Ce n'est pas un système de chauffage, c'est un système de ventilation. On évite simplement de perdre l'énergie déjà récupérée. »

L'autre apport de cette architecture est sa compacité. Là où une installation double flux impose habituellement deux réseaux distincts, Ekkotherm les regroupe dans un seul conduit. Jeremias annonce ainsi un gain d'environ 30 % d'espace dans les gaines techniques et une réduction de 25 % du temps de pose. Un argument particulièrement intéressant pour la rénovation, où le manque de place constitue souvent le principal frein au déploiement d'une ventilation double flux dans les immeubles collectifs.

Conçu en acier inoxydable avec une isolation en laine de roche compressée de 25 mm, le conduit répond aux exigences d'étanchéité de classe D et intègre des trappes de visite ainsi qu'un système de gestion des condensats, afin de faciliter son entretien.

Déjà testé sur une opération pilote de 54 logements en Espagne, Ekkotherm cible en priorité le logement collectif et l'hôtellerie. Jeremias entend désormais convaincre les bureaux d'études et les installateurs, en s'appuyant notamment sur des outils de dimensionnement BIM.

Lauréat Bronze : Panasonic adapte la PAC aux grands volumes avec Jet Air Stream

La solution Jet Air Stream de Panasonic

Chauffer et rafraîchir efficacement un espace de grande hauteur reste un défi technique. Dans les gymnases, entrepôts, garages automobiles ou salles de réception, les systèmes traditionnels peuvent générer des écarts importants entre la température en partie haute et celle ressentie par les occupants. Avec Jet Air Stream, Panasonic propose une pompe à chaleur air/air conçue spécifiquement pour ces configurations, avec un objectif : homogénéiser la température tout au long de l’année.

Présenté par Roxane Nicolas, responsable communication HVAC chez Panasonic, et Yasmine Tazik, cheffe produit tertiaire, le système monosplit mise sur la technologie Smart Jet. Celle-ci repose sur des buses auto-orientables, capables d’adapter automatiquement la direction du flux d’air grâce à deux sondes de température : l’une intégrée à l’unité intérieure, l’autre située dans la télécommande positionnée dans l’espace occupé. « La température est analysée en partie haute et à hauteur humaine », explique Yasmine Tazik.

Le fonctionnement s’effectue en deux temps. Lors de la montée en température ou du rafraîchissement initial, le système crée un brassage d’air afin d’atteindre rapidement la consigne. Une fois celle-ci atteinte, les buses stabilisent le flux pour former une lame d’air destinée à maintenir le confort. Cette régulation vise notamment à limiter la stratification en chauffage et les sensations d’inconfort liées au soufflage froid en été.

Le Jet Air Stream affiche un débit pouvant atteindre 5 000 m³/h et une portée de soufflage jusqu’à 30 mètres en vertical. Il existe en deux configurations, avec deux ou quatre buses selon les besoins. Une version à buses fixes est également proposée pour les applications où le flux doit rester orienté vers une zone précise, avec un coût d’installation réduit.

Au-delà du confort, Panasonic met en avant la simplicité de mise en œuvre. Contrairement aux solutions gainables nécessitant des réseaux de conduits et des équipements annexes, le système fonctionne sur le principe d'une unité intérieure reliée à un groupe extérieur. Selon le fabricant, cette approche permettrait de réduire le coût global d’installation tout en simplifiant la maintenance.

Fonctionnant avec une pompe à chaleur au fluide R32, le Jet Air Stream conserve ses performances en chauffage jusqu’à -20 °C extérieur. Fabriquée en Italie dans l’usine Innova du groupe, cette solution est disponible depuis 2025.