À Paris, l’ex-siège de l’AP-HP devient un vaste projet mixte

Pour 450 millions d'euros, l’ancien siège de l’AP-HP près de l’Hôtel de Ville va mêler bureaux, logements sociaux et commerces d’ici 2028.

En plein centre de Paris, un bâtiment emblématique s’apprête à changer de visage. Pour un montant de 450 millions d’euros, l’ancien siège de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) va être transformé en un vaste ensemble mêlant bureaux, logements sociaux et commerces, dans le cadre d’un projet porté par des investisseurs privés. Attribué en 2022 au groupement BNP Paribas Real Estate, Apsys et RATP Habitat, le marché a été officiellement détaillé mardi 15 janvier lors d’une conférence de presse, à l’heure où les travaux viennent tout juste de débuter.

Baptisé « Cœur Paris », le projet est issu de l’appel à projets lancé par la Ville de Paris en 2021 pour reconvertir ce site appartenant à l’AP-HP, dont le siège a depuis été transféré à l’hôpital Saint-Antoine.

Aujourd’hui en friche, le site se compose de deux vastes immeubles haussmanniens, actuellement en travaux, à deux pas de l’Hôtel de Ville et en bord de Seine. D’une superficie totale de 27 000 m², l’ensemble accueillera à l’horizon 2028 près de 16 000 m² de bureaux, mais aussi 48 logements sociaux destinés aux soignants de l’AP-HP et aux agents de la RATP, une Maison des femmes offrant 50 places d’hébergement pour des victimes de violences, une résidence de 50 logements pour jeunes actifs, des commerces — dont un restaurant et une salle de sport — ainsi qu’une maison de santé.

Un bail de 80 ans

Le promoteur BNP Paribas Real Estate, qui finance 40 % des 450 millions d’euros engagés, assurera la commercialisation des bureaux. Apsys, également impliqué à hauteur de 40 %, prendra en charge la gestion des commerces, tandis que RATP Habitat, avec 20 % de l’investissement, pilotera le volet logement.

Le projet intégrera également des activités relevant de l’économie sociale et solidaire, ainsi qu’une « centrale des mobilités » dédiée à la location et au stationnement de vélos.

Les entreprises et commerces appelés à s’y installer n’ont pas encore été désignés, mais les promoteurs revendiquent d’ores et déjà la vocation du site. « Ce sera un immeuble à mission », affirme Maurice Bansay, président d’Apsys, destiné à accueillir des entreprises « responsables », assure Thierry Laroue-Pont, président du directoire de BNP Paribas Real Estate.

L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conserve la propriété des immeubles, tandis que les investisseurs se sont engagés via un bail de longue durée de 80 ans, courant jusqu’en 2105.

Par Nils Buchsbaum (avec AFP)