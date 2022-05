Au T2 2022, les permis de construire battent des records

Derrière cette accroche un peu racoleuse se joue pourtant un véritable combat entre différents systèmes constructifs. Et c’est bien parce que le béton, champion poids lourd incontesté des systèmes constructifs, sent sa couronne attaquée, qu’il a décidé de réagir d’une façon tout à fait positive, en lançant une analyse économique des différents systèmes constructifs via l’étude d’un immeuble de logements collectifs R+7, confiée à un BE incontesté.