Sur les neuf premiers mois de 2025, Kaufman & Broad enregistre +6,3 % de réservations en valeur et +9,5 % en volume, porté par la primo-accession et les zones tendues. Le bilan en détail.

Du 1er décembre 2024 au 31 août 2025, les chiffres sont de bon augure pour le promoteur Kaufman & Broad.

« Sur l’ensemble des neuf premiers mois de 2025, Kaufman & Broad a enregistré une progression de 6,3 % de ses réservations en valeur et de 9,5 % de ses réservations en volume dans un marché du logement neuf en recul de plus de 6 % », résume son PDG, Nordine Hachemi, dans une note de conjoncture.

Ce qui concerne 3 760 logements en 2025, contre 3 433 logements en 2024. Le délai d’écoulement des programmes est à 5,1 mois sur 9 mois, le 31 août 2025. Des niveaux supérieurs aux 3,6 mois enregistrés par le promoteur il y a un an. Mais ils demeurent inférieurs aux moyennes du marché (19,7 mois).



« Ils témoignent de la maîtrise des coûts de nos projets qui, combinée au niveau actuel des taux d’intérêt, permet de proposer des prix de vente adaptés au pouvoir d’achat de nos clients. En attestent les succès commerciaux des ouvertures récentes », commente le PDG de Kaufman & Broad.

Près d’un quart des réservations grâce à la primo-accession

91 % de l’offre commerciale se situe dans les zones tendues (A, Abis et B1), soit à 2 145 logements au 31 août 2025. Ce périmètre géographique concernait 1 355 logements à fin août 2024.

En volume, les réservations de primo et secundo-accédants bondissent de « 39,3 % d’une période à l’autre ». Sur le total des réservations durant l’exercice 2025, les primo-accédants représentent 24 %, après 18 % au 31 août 2024. Les secundo-accédants concentrent 11 % des ventes sur les neuf premiers mois de 2025 (vs 6 % en 2024).

« La part des investisseurs particuliers s’élève à 12 % malgré l’abrogation du dispositif Pinel fin 2024 », souligne M. Hachemi. Le portion était quand même à 15 %, comparé à fin août 2024. Cela confirme les craintes de la FPI sur l'investissement locatif.



En valeur, 826,9 millions d’euros (TTC) de réservations de logements ont été engrangés par Kaufman & Broad à fin août 2025. À la même période en 2024, le chiffre total était de 777,9 millions d’euros. « La part des ventes en bloc s’établit à 53 % des réservations en valeur (TTC) contre 61 % sur la même période en 2024 », lit-on dans la note.

Gare à la lenteur côté délivrance de permis de construire

Le chiffre d’affaires (CA) Logement se stabilise à +0,1 % de 2024 (598,4 millions d’euros hors taxe) à 2025 (599,2 millions d’euros, hors taxes). Un bon signe pour ce segment qui représente 80,5 % de l’activité du groupe et rassemble au total 744,7 millions d’euros de CA HT, après 701,2 millions d’euros.

La vigilance reste toutefois de mise, compte tenu du contexte économique encore chahuté et d’« un rythme très lent de délivrance des permis de construire ». Chez Kaufman & Broad, le backlog - les futurs programmes ou ceux en cours - s’établit à 1 994,0 millions d’euros HT pour le logement au 31 août 2025. Soit 26,3 mois d’activité (27,5 mois d’activité ; 2 050 millions d’euros HT à fin août 2024). Au 4ème trimestre 2025, 40 nouveaux Kaufman & Broad seront lancés.

«Le portefeuille foncier Logement représente 34 474 lots et est progression par rapport à celui de fin août 2024 (30 347 lots). À fin août 2025, il correspond à plus de 6 années d’activité commerciale », souligne également le groupe. 119 de ses programmes de logements sont cours de commercialisation le 31 août 2025.

Notons que 84 % des logements du portefeuille foncier sont situés en zones tendues (28 929 logements au 31 août 2025).

Côté tertiaire, CA en hausse mais backlog en baisse

Et le pôle tertiaire dans tout ça ? Le CA ressort à 133,8 millions d’euros, en progression comparé aux 90,3 millions d’euros d’août 2024.

Au 31 août 2025, le pôle tertiaire a enregistré des réservations nettes de -0,5 millions d’euros (TTC) à comparer à 21 millions d’euros (TTC) à la même période en 2024. 55 200 m² de surfaces de bureaux et environ 144 600 m² de surfaces logistiques sont en commercialisation ou à signer dans le portefeuille du promoteur. Sur ces deux catégories, 49 300 m² et 60 700 m² sont à l’étude, tandis que 100 800 m² et 12 700 m² sont en construction. Environ 13 500 m² de surfaces de bureaux sont à réaliser en maîtrise d’ouvrage déléguée.

Le backlog du pôle tertiaire à 384,4 millions d’euros HT contre 552,5 millions d’euros HT un an avant.

« Les autres activités dégagent un chiffre d’affaires de 11,6 millions d'euros (HT) (dont 6,7 millions d’euros de chiffre d’affaires liés à l’exploitation des résidences étudiants) contre 12,5 millions d'euros (HT) (dont 6,1 millions d’euros de chiffre d’affaires liés à l’exploitation des résidences étudiants) », est-il décrypté dans le bilan.

Une trésorerie nette « significative » prévue en 2025

D’un point de vue global, 149,2 millions d’euros de marge brute sont dégagés par Kaufman & Broad au 31 août 2025, en légère augmentation par rapport à un an auparavant (146,2 millions d’euros). Elle représente toutefois 20 %, contre 20,9 % au 31 août 2024.

12,4 % (92,4 millions d’euros) du chiffre d’affaires est concentré par les charges opérationnelles (92,7 millions d’euros, 13,2 % du CA en août 2024). Le résultat opérationnel courant atteint 56,8 millions d’euros, soit 7,6 % comme en 2024 (53,5 millions d’euros).



Le résultat net de l’ensemble consolidé s’établit à 41,7 millions d'euros (40 millions en 2024), et le résultat net à 33,3 millions d’euros (31,1 millions d’euros en 2024).

« À fin août 2025, la trésorerie active s’établit à 398,3 millions d’euros après remboursement à son échéance du solde de l’emprunt obligataire de type EuroPP de 100 millions d’euros et prise en compte du dividende 2024 », expose Nordine Hachemi.



Le PDG de Kaufman & Broad abonde : «La trésorerie nette positive s’élève à 394,7 millions d’euros. La moitié environ sera utilisée pour la réalisation du projet Austerlitz, dont la livraison est prévue courant 2027. Le solde aura vocation à financer la croissance sur les exercices à venir. Les perspectives fixées en janvier dernier pour l’ensemble de l’exercice 2025 sont maintenues : le chiffre d’affaires devrait progresser d’environ 5 % ».

Pour 2025, le «taux de Résultat opérationnel courant (MOP) ou d’EBIT devrait s’établir entre 7,5 % et 8 % et la trésorerie nette devrait rester significative après la prise en compte du paiement d’un dividende de près de 43 millions d’euros au titre de l’exercice 2024 », projette M. Hachemi.