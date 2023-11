Permis de construire : rebond pour le logement en octobre

Dans ses derniers chiffres de la construction de logements, le ministère de la Transition écologique note un rebond de 15 % des permis de construire entre septembre et octobre dernier. Mais rapportés aux moyennes des douze mois d’avant-crise, les chiffres chutent de 17 %.

La construction de logements continue d’aller par vagues, comme le montre les derniers chiffres d’octobre 2023, communiqués par le ministère de la Transition écologique.

Après une régression de 5 % entre août et septembre, 32 100 permis de construire ont été dénombrés, soit +15 % sur un mois. Toutefois, les chiffres restent en deçà des niveaux moyens enregistrés sur douze mois avant la crise sanitaire (-17 %).

Au total, de novembre 2022 à octobre 2023, 375 100 permis de construire de logements ont été délivrés. Ce qui revient à 133 000 de moins que lors des douze mois précédents (-26,2 %). À nuancer cependant, car durant la période de référence, de novembre 2021 à octobre 2022, un boom d’autorisations a été observé face à l’entrée en vigueur de la RE2020.

Sur trois mois, la baisse des permis de construire n’est que très légère par rapport aux trois mois précédents (-0,4 % après -7 %).

+25 % de permis de logements collectifs par rapport à septembre

Dans le détail, les permis de construire dans le logement individuel notent un minuscule rebond entre septembre et octobre (+1 %). Par rapport à leur moyenne des douze mois précédant la crise sanitaire, les chiffres tombent de 26 %.

Entre novembre 2022 et octobre 2023, les autorisations de logements individuels reculent de 61 400 unités (-29,9 %). « Les logements individuels purs diminuent de façon plus importante (-31,8 %) que les logements individuels groupés (-25,4 %) », note également le ministère de la Transition écologique. Les valeurs dans le logement individuel sont inférieures de 22,8 % de celles d’avant-crise.

Côté logements collectifs ou résidence, les indicateurs sont davantage dans le vert. « Les autorisations de logements collectifs et en résidence augmentent plus fortement (+25 % par rapport à septembre) mais restent inférieures de 10 % à cette même référence », lit-on dans la note de conjoncture. La croissance d’août-octobre est infime, comparé aux trois mois précédents (+0,4 %, après -8 %), tandis que les logements individuels régressent (-1,7 %, après -5,4 %).



20 600 logements mis en chantier

Au mois d’octobre, 20 600 logements auraient été mis en chantier (4 200 de moins qu’en septembre, -17 %). Rapporté à la moyenne des douze mois avant la crise sanitaire, ce bilan s’effondre de 35 %. Sur douze mois, le repli est de 66 300 (-17,8 %), voire de -20 % face aux chiffres d’avant-pandémie.

« Les ouvertures de chantier de logements individuels seraient stables à une valeur 30 % inférieure à leur moyenne des douze mois précédant le premier confinement, celles de logements collectifs ou en résidence seraient en forte baisse (- 27 %) et seraient inférieures de 38 % à cette même référence », informe le ministère de la Transition écologique.

Toujours entre novembre 2022 et octobre 2022, les logements individuels voient les mises en chantier chuter de 23,8 %(39 300 unités en moins). Ils s’établissent ainsi à 126 100 logements commencés, « leur niveau le plus bas enregistré depuis 2000 ». Les logements individuels purs ont connu un plus gros repli (-26,8 %) que les logements individuels groupés (-13,5 %).

D’août à octobre 2023, les mises en chantier reculent de 12,5 % (après - 1,3 %) par rapport aux trois mois précédents. La diminution se fait à parts à peu près égales entre les logements collectifs ou en résidence (-12,6 %, après -0,1 %) et les logements individuels (-12,3 %, après -2,9 %).

« Dans le secteur des logements collectifs ou en résidence, 231 400 logements ont été autorisés entre novembre 2022 et octobre 2023, soit 71 500 de moins (- 23,6 %) par rapport aux douze mois précédents. Les autorisations de logements collectifs ordinaires diminuent plus fortement (-25,2 %) que les autorisations de logements en résidence (-16 %) », affiche le ministère de la Transition écologique.

Tout n'est donc pas rose pour la construction de logements, dont la crise pourrait détruire 300 000 emplois, selon la FPI.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock