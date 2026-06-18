Ehret nomme Yannick Lhermite chef des ventes Habitat France

Ehret France nomme Yannick Lhermite chef des ventes Habitat France. Il pilotera la force commerciale et les recrutements régionaux.

Ehret a annoncé, la nomination, au 1er juin, de Yannick Lhermite au poste nouvellement créé de chef des ventes Habitat France.

Présent dans l’entreprise depuis 16 ans, il occupait jusqu’ici les fonctions de responsable technico-commercial. Ce collaborateur historique a précédemment évolué dans des environnements variés liés à la vente, notamment auprès des particuliers, dans la fourniture en menuiserie ou encore en grande surface de bricolage.

Un profil terrain au service du développement

Avec cette nomination, Ehret France entend « poursuivre la structuration de son organisation commerciale et renforcer son accompagnement terrain au service de son développement sur le marché de l’habitat».

Rattaché à Rémy Poutot, directeur commercial Habitat France, ce nouveau poste s’inscrit dans une logique de renforcement de l’encadrement commercial. L’objectif affiché est de « mieux accompagner la force de vente, renforcer le soutien opérationnel aux équipes terrain et préparer les prochaines étapes de croissance de la filiale française ».

La fonction de chef des ventes Habitat est conçue comme un rôle à « dimension stratégique ». Elle inclut l’animation de la dynamique commerciale, l’accompagnement des équipes dans la durée, le suivi de leur montée en compétences, le pilotage des recrutements ainsi qu’un management de proximité.

Au sein de l’entreprise, Yannick Lhermite est décrit comme un professionnel « reconnu pour sa connaissance fine du terrain, sa maîtrise des produits et sa capacité à entretenir une relation de confiance avec les clients et partenaires ».

Deux recrutements régionaux comme première priorité

Dans ses nouvelles fonctions, il aura notamment pour priorité le recrutement de deux commerciaux, l’un pour le secteur Ouest (Vendée, Maine-et-Loire, Limousin), l’autre pour le Centre (Val de Loire, Bourgogne, Allier). Il sera également chargé de leur intégration, de leur formation et de leur accompagnement managérial.

À horizon 2028, il est amené à prendre progressivement en charge le management de l’ensemble de la force commerciale Habitat, dans une logique de montée en responsabilité progressive visant à structurer l’organisation et soutenir le développement d’Ehret en France.

Parmi ses autres missions figure la gestion des réseaux de menuisiers, incluant la négociation commerciale, le suivi des partenariats et l’animation du réseau, un axe présenté comme clé pour renforcer la présence de la marque sur le territoire et maintenir une proximité avec les acteurs de terrain.